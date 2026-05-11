В РФ учредили премию в области народных художественных промыслов
В России учредили нацпремию в области народных художественных промыслов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Соответствующее постановление об учреждении награды подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Решение о присуждении премий будет принимать специальный совет при министерстве промышленности и торговли.
Отмечается, что премии будут вручаться на конкурсной основе в десяти номинациях. Так, награды смогут получить лучшие мастера народного художественного промысла, лучшие молодые специалисты и лучшие предприятия в области народных промыслов.
Кроме того, премии будут вручать в номинациях лучший общественный проект по продвижению народных промыслов и лучший образовательный или наставнический проект. Отдельной награды удостоят лучший туристский маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов.
Уточняется, что принять участие в конкурсе на соискание премий смогут органы местного самоуправления, предприятия, ИП и самозанятые. В текущем году лауреаты получат памятные статуэтки и дипломы.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что президент РФ Владимир Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» продюсера Сергея Пудовкина — директора певицы Ларисы Долиной.
