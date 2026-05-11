В МИД КНР рассказали о будущем визите Трампа в Китай
Лидеры КНР и США во время визита американского президента Дональда Трампа в Китай обсудят в том числе вопросы глобального мира и развития. Об этом рассказал официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.
Ранее стало известно, что глава Белого дома посетит Китай с государственным визитом 13-15 мая.
Как отметил представитель МИД, лидер КНР Си Цзиньпин проведет с Трампом «углубленный обмен мнениями» по основным вопросам, касающимся двусторонних отношений, мира и развития.
Между тем министерство коммерции Китая запретило признавать и исполнять санкции США в отношении пяти китайских нефтехимических компаний.
