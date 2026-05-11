Новое руководство Венгрии пересмотрит проект АЭС «Пакш-2»

Новое правительство Венгрии планирует пересмотреть условия соглашения о строительстве атомной электростанции «Пакш-2» по проекту российской госкорпорации «Росатом». Об этом сообщил кандидат на пост министра экономики и энергетики республики Иштван Капитань, передает ТАСС.

По его словам, экономические показатели и цены на энергоносители тесно связаны, и Будапешт будет добиваться снижения затрат на закупки ресурсов и производство электроэнергии.

«Одной из первых мер в этих целях станет пересмотр проекта сооружения АЭС "Пакш-2"», - отметил Капитань.

Кандидат в министры указал, что контракты венгерских властей с «Росатомом» носят секретный характер, новое правительство пока их не видело. Оно приступит к изучению документов в ближайшее время.

Ранее глава российской госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что «Росатом» ожидает от новых властей Венгрии доверия и продолжения реализации проекта «Пакш-2».

ФОТО: РИА Новости
