Новое руководство Венгрии пересмотрит проект АЭС «Пакш-2»
Новое правительство Венгрии планирует пересмотреть условия соглашения о строительстве атомной электростанции «Пакш-2» по проекту российской госкорпорации «Росатом». Об этом сообщил кандидат на пост министра экономики и энергетики республики Иштван Капитань, передает ТАСС.
По его словам, экономические показатели и цены на энергоносители тесно связаны, и Будапешт будет добиваться снижения затрат на закупки ресурсов и производство электроэнергии.
«Одной из первых мер в этих целях станет пересмотр проекта сооружения АЭС "Пакш-2"», - отметил Капитань.
Кандидат в министры указал, что контракты венгерских властей с «Росатомом» носят секретный характер, новое правительство пока их не видело. Оно приступит к изучению документов в ближайшее время.
Ранее глава российской госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что «Росатом» ожидает от новых властей Венгрии доверия и продолжения реализации проекта «Пакш-2».
