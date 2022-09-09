«Газовое поражение»: ЕС подходит к капитуляции перед Россией
Страны Евросоюза страдают от низких поставок российского газа и не могут найти альтернативных поставщиков, на этом фоне эксперты уверены в запуске «Северного потока-2».
Европейский союз все ближе подходит в капитуляции перед Россией в вопросе газа. Об этом заявил в статье для Sabah обозреватель Хасан Басри Ялчин. Он отметил, что ЕС не в состоянии решить вопрос с поставками голубого топлива.
«Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», — написал Ялчин.
Он указал, что Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих в ноябре выборов в конгресс. Если на них выиграют республиканцы, то ЕС рискует остаться без какой-либо поддержки из-за океана, объяснил он. При этом Басри Ялчин отметил, что Соединенные Штаты в любом случае не в состоянии удовлетворить потребности Европы в газе.
Обозреватель также подчеркнул, что европейцам не помогут и гипотетические запасы голубого топлива, а попытки проработать альтернативные варианты поставок газа обречены на провал из-за внутренних противоречий и отсутствия политической воли. Он добавил, что не оправдались и надежды на «слабость» Москвы.
«Российская экономика не рухнула за короткое время из-за санкций. Более того, оказалось, что Европе российский газ нужен больше, чем России — европейские деньги», — сказал Басри Ялчин и добавил, что Москва сможет найти новых покупателей для своих энергоресурсов, но вот у ЕС вряд ли получится найти себе других поставщиков газа.
Так, сокращение поставок российских энергоносителей серьезно отразилось на многих странах Евросоюза. В Германии не знают, как топить зимой, при этом в стране зашкаливает инфляция. Также там не могут найти альтернативу российскому газу. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер признался в эфире телеканала ZDF, что многочисленные переговоры с различными партнерами из Канады, Катара и Норвегии ни к чему не приводят.
При этом многие эксперты и специалисты заявляют, что Германии ничего не остается, кроме как запустить «Северный поток-2». Председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что руководство страны начинает понимать безысходность своего положения без российского газа. По его словам, политики уже думают над запуском газопровода.
«Даже политики сейчас понимают, что энергии не будет достаточно. Обычный народ покупает траву и спички, чтобы как-нибудь топить зимой, люди боятся. Как можно себе представить, что пожилые люди тратят свои пенсии на газ все больше и больше? Это огромные суммы, люди платят 600-800 евро от пенсии. Мы считаем, что мы богатая страна, а не знаем, как топить зимой. Сегодня будет +32 градуса, классная погода, но что будет, когда придет зима? Думаю, политики начинают понимать, что нужно открывать «Северный поток-2», - сказал Зингер.
Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что для возобновления работы «Северного потока-2» и поставок газа в ЕС достаточно только нажать кнопку. Так он ответил на обвинения в том, что Россия использует газ как энергетическое оружие. Кроме того, глава государства напомнил, что Европа поставила «Газпром» в ситуацию, когда невозможно поставить турбину для работы «Северного потока».
На этом фоне ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в беседе с «Радиоточкой НСН» отметил, что предвидеть действия европейских лидеров в преддверии отопительного сезона невозможно. Однако, указал он, без российского газа ЕС ждут очень большие проблемы.
«Спокойно пережить зиму могут помочь только постоянные поставки газа из стран, которые им торгуют. Прежде всего, это Россия, которая осуществляет четверть всех международных операций с газом. На втором месте в мире по этому показателю Катар, но он всего обеспечивает всего 14% операций. Дальше идут мелкие поставщики типа США, которые мало влияют на мировой рынок. Если Европа не одумается и не пересмотрит санкционную политику, зимой европейские страны столкнутся с серьезными проблемами», — сказал Танкаев.
О проблемах у Евросоюза без российского голубого топлива предупреждал и член Совета Федерации Андрей Климов. В разговоре с НСН он заявлял, что без российского газа в Евросоюзе «встанет» абсолютно вся промышленность.
«Я бы не концентрировал внимание на теме "замерзнут - не замерзнут", а вообще, выживут или не выживут. Спать можно в спальных мешках, а греться у костра. Есть гораздо более серьезная проблема – без газа остановится вся промышленность, что означает смерть экономики Евросоюза. Это страшно. Не обладая большим количеством энергоресурсов, они их покупают за счет продажи своей продукции, а если не будет что продавать, то, как покупать то, что им требуется? Дело даже не в российском газе, топливо можно купить где угодно, но почем и сколько? Получается, что прийти газу неоткуда», - говорил сенатор.
Так, ранее Forbes сообщал, что экономика ЕС столкнется с опустошением после резкого снижения экспорта российского газа по трубопроводу «Северный поток». Отмечалось, что жители «холодных» стран вскоре массово столкнутся с увеличением расходов, а прекращение поставок газа из России полностью разрушит экономику Европы.
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