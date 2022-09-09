«Газовое поражение»: ЕС подходит к капитуляции перед Россией

«Если вы не находите решения, то сдаетесь. И я думаю, что Европа движется по пути капитуляции перед Россией из-за газа. Это поражение также будет означать ниспровержение западной системы», — написал Ялчин.

Он указал, что Европа не может положиться на помощь США из-за неясного итога грядущих в ноябре выборов в конгресс. Если на них выиграют республиканцы, то ЕС рискует остаться без какой-либо поддержки из-за океана, объяснил он. При этом Басри Ялчин отметил, что Соединенные Штаты в любом случае не в состоянии удовлетворить потребности Европы в газе.

Обозреватель также подчеркнул, что европейцам не помогут и гипотетические запасы голубого топлива, а попытки проработать альтернативные варианты поставок газа обречены на провал из-за внутренних противоречий и отсутствия политической воли. Он добавил, что не оправдались и надежды на «слабость» Москвы.