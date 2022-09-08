Мишустин заявил о росте нефтегазовых доходов РФ

Выступая на Московском финансовом форуме он отметил, что доходы от экспорта нефти и газа из России наоборот выросли.

«Попытка ограничить энергетический экспорт привела к закономерному росту нефтегазовых доходов нашего бюджета — почти наполовину», — подчеркнул глава кабмина.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия сумела адаптироваться к западным санкциям в энергетической сфере, сообщает RT.

