Аналитик Танкаев: Зима без российского газа доведёт Евросоюз до распада

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для возобновления работы «Северного потока-2» и поставок газа в ЕС достаточно только нажать кнопку. Так он ответил на обвинения в том, что Россия использует газ как энергетическое оружие. Кроме того, глава государства напомнил, что Европа поставила «Газпром» в ситуацию, когда невозможно поставить турбину для работы «Северного потока». По мнению Танкаева, предсказать дальнейшие действия Европы невозможно.

«Европейские лидеры принимают настолько нелогичные решения, что предположить, как они будут действовать с наступлением отопительного сезона, я не берусь. Запасы, которые сейчас находятся в хранилищах, — это не тот газ, который предназначен для отопления или работы промышленности. Можно сказать, что это демпфер, запас на случай резких колебаний погоды и потребления, он не предназначен для того, чтобы обеспечить прохождение всей зимы. Спокойно пережить зиму могут помочь только постоянные поставки газа из стран, которые им торгуют. Прежде всего, это Россия, которая осуществляет четверть всех международных операций с газом. На втором месте в мире по этому показателю Катар, но он всего обеспечивает всего 14% операций. Дальше идут мелкие поставщики типа США, которые мало влияют на мировой рынок. Если Европа не одумается и не пересмотрит санкционную политику, зимой европейские страны столкнутся с серьёзными проблемами», — сказал Танкаев.

По его мнению, есть риск социальных потрясений, которые могут спровоцировать внутриполитические и привести даже к распаду Евросоюза.

«Сейчас (канцлер ФРГ) Шольц объявил о том, что с декабря планируют прекратить покупать российский газ. В России на этот счёт есть меткая поговорка “Пусть назло мамке свинья ухо отъест”. Примерно в таком ключе выступает главный политик Германии. В нынешнем положении Евросоюз будет вынужден или полностью отменить санкции против российского газа, или отменить санкции против “Северного потока-2”. Только так, повторюсь, Европа сможет пережить зиму. Если Россия перестанет поставлять газ европейцам, неизбежен социальный взрыв, возможно, даже катастрофа для Евросоюза, не исключено, что последует его распад», - продолжил эксперт.

По мнению аналитика, сейчас в Бундестаге уже сложилась некоторая коалиция, выступающая за отмену санкций.

«Этих политиков можно понять. Не за горами выборы, и очевидно, что поддержку получат те депутаты, которые будут гарантировать избирателям сохранение нормального уровня жизни. То, что происходит сейчас, можно назвать разрушением привычного для европейцев жизненного уклада», — подчеркнул Танкаев.

На вопрос по поводу сроков решения назревшей проблемы Танкаев ответил категорично.

«Что можно ждать от обезьяны, которая взяла в руки гранату? Разве можно предсказать действия сумасшедшего? Поведение европейских лидеров абсолютно не логично. Если бы у них была какая-то логика, тогда был бы резон делать прогнозы, как они себя поведут. Поскольку такой логики нет, гадать на кофейной гуще я не берусь», — заключил аналитик.

Ранее стало известно о полном опустошении в Европе после прекращения поставок от "Газпрома".

