Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на российский газ 9 сентября

Еврокомиссия 9 сентября предложит на экстренной встрече министров энергетики в Брюсселе принять пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европейском союзе, включая введение потолка цен на газ из России, сообщает Politico.

«Потолок цен» vs. эталонный сорт: Запад пытается ограничить российскую нефть

Планируется установить границу цен на российский трубопроводный газ в Евросоюзе на уровне €50 за МВт/ч, или €520 евро за тыс. куб. м газа.

Всем странам ЕС предложено урезать потребление электроэнергии на 10% от среднемесячного показателя за последние пять лет, плюс еще дополнительно на 5% в часы пикового потребления энергии, сообщает Reuters. Также ЕК хочет ввести потолок цен на электричество в размере €200 за МВт/ч для тех производителей, которые используют АЭС, ГЭС, альтернативную энергетику.

Напомним, правительство Бельгии предлагает установить ценовой потолок на весь импортный газ, поступающий в Европу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссийский ГазЕвросоюз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры