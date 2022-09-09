Еврокомиссия предложит ввести потолок цен на российский газ 9 сентября
Еврокомиссия 9 сентября предложит на экстренной встрече министров энергетики в Брюсселе принять пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в Европейском союзе, включая введение потолка цен на газ из России, сообщает Politico.
Планируется установить границу цен на российский трубопроводный газ в Евросоюзе на уровне €50 за МВт/ч, или €520 евро за тыс. куб. м газа.
Всем странам ЕС предложено урезать потребление электроэнергии на 10% от среднемесячного показателя за последние пять лет, плюс еще дополнительно на 5% в часы пикового потребления энергии, сообщает Reuters. Также ЕК хочет ввести потолок цен на электричество в размере €200 за МВт/ч для тех производителей, которые используют АЭС, ГЭС, альтернативную энергетику.
Напомним, правительство Бельгии предлагает установить ценовой потолок на весь импортный газ, поступающий в Европу.
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