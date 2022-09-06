Во время политических дебатов депутат высказался за продление срока службы атомных электростанций в республике и рекомендовал задействовать газопровод, который заморозили по инициативе правительства ФРГ 22 февраля.

Глава баварского отделения партии Стефан Прочка заявил, что Германия, будучи экономической супердержавой, должна иметь возможность «разговаривать на равных» как с российскими, так и с американскими властями.

Ранее немецкие парламентарии входящей в правящую коалицию ФРГ Свободной демократической партии (СвДП) призвали как можно скорее сократить закупки всех энергоносителей и сырья из России и Белоруссии. Также сообщалось о необходимости демонтировать «Северный поток — 2».

