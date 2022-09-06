Немецкий депутат потребовал запустить «Северный поток — 2»

Российский трубопровод «Северный поток – 2» должен быть запущен, сообщает журнал Stern со ссылкой на заявление члена баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристофа Майера.

Активисты в Германии требуют запустить «Северный поток – 2»

Во время политических дебатов депутат высказался за продление срока службы атомных электростанций в республике и рекомендовал задействовать газопровод, который заморозили по инициативе правительства ФРГ 22 февраля.

Глава баварского отделения партии Стефан Прочка заявил, что Германия, будучи экономической супердержавой, должна иметь возможность «разговаривать на равных» как с российскими, так и с американскими властями.

Ранее немецкие парламентарии входящей в правящую коалицию ФРГ Свободной демократической партии (СвДП) призвали как можно скорее сократить закупки всех энергоносителей и сырья из России и Белоруссии. Также сообщалось о необходимости демонтировать «Северный поток — 2».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГерманияГазопроводСеверный Поток-2
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