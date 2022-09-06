Немецкий депутат потребовал запустить «Северный поток — 2»
Российский трубопровод «Северный поток – 2» должен быть запущен, сообщает журнал Stern со ссылкой на заявление члена баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристофа Майера.
Во время политических дебатов депутат высказался за продление срока службы атомных электростанций в республике и рекомендовал задействовать газопровод, который заморозили по инициативе правительства ФРГ 22 февраля.
Глава баварского отделения партии Стефан Прочка заявил, что Германия, будучи экономической супердержавой, должна иметь возможность «разговаривать на равных» как с российскими, так и с американскими властями.
Ранее немецкие парламентарии входящей в правящую коалицию ФРГ Свободной демократической партии (СвДП) призвали как можно скорее сократить закупки всех энергоносителей и сырья из России и Белоруссии. Также сообщалось о необходимости демонтировать «Северный поток — 2».
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