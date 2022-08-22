Аналитик: «Северный поток – 2» спас бы Европу от ужасных цен
Запуск трубы сбил бы цены на газ вдвое, хотя и не решил бы все энергетические проблемы Евросоюза, рассказал в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Цена на газ может еще подрасти на следующей неделе, когда Европа накопит в подземных газохранилищах планируемые объемы – подешевеет, но с началом отопительного сезона снова начнет подниматься, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник поднялась выше $3 000 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Котировки продолжили рост на фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта газоперекачивающего агрегата. На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что после завершения работ и при отсутствии технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.
«Нормально, что цена так скачет, биржевой торговле всегда была свойственна подобная эмоциональность. На одних только новостях о том, что «Северный поток» остановится, цены подросли. Следующую волну можно ожидать 1 сентября, когда он остановится. На этом фоне стоит ожидать дальнейшего подорожания. Плюс практически остановлены поставки из Азербайджана в Европу. Там на профилактике находится месторождение, которое является ресурсной базой, откуда идет газ в Европу. Это дополнительный фактор», - пояснил Юшков.
По прогнозу аналитика, в дальнейшем рынок будет также волнообразно реагировать на поставки энергоносителей из России.
«Когда Европа, как планировала, накопит газ в подземных хранилищах на 80% в сентябре-октябре, может быть, топливо немного подешевеет. Затем начнется отопительный сезон, опять будет дефицит и снова будет подорожание», - считает Юшков.
Пока Европе не удается полноценно заменить российский газ, рынок по-прежнему испытывает дефицит сырья.
«Сколько может, Европа закупает альтернативный газ, но этого недостаточно, поэтому такие высокие цены. Это связано с дефицитом, который подкрепляет эта история с «Северным потоком», у которого турбину не ремонтирует Siemens. Газопровод через Польшу «Ямал-Европа» не работает после того, как Польша де-факто национализировала долю «Газпрома» в компании-операторе своего участка, а Россия ввела из-за этого санкции против этой компании-оператора. Кроме того, каждый день «Газпром» подает заявку на прокачку по нескольким маршрутам через Украину, которая удовлетворяет только одну. Поэтому используется только 40% от возможностей газопровода», - отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Проблему мог бы смягчить запуск «Северного потока -2», однако полностью разрешить энергетический кризис в Европе он тоже не способен.
«Если запустить «Северный поток – 2», это облегчило бы жизнь европейцам, хотя не убрало бы все проблемы. Там системный кризис в энергетике, который начался не 24 февраля, он был весь 2021 год и нарастал. Цена на газ начала расти не в этом году. Прошедшей зимой цены уже были выше $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. «Северный поток – 2» всех проблем не решит, но позволил бы ослабить кризис и дал бы дополнительные объемы поставок газа в Европу, снизил бы дефицит, и цена от $3 тыс. обратно бы ушла к $1-1,5 тыс. Это тоже сверхвысокие цены, но не такие ужасные. Однако, как мы видим, европейцы по политическим мотивам запускать его не хотят», - добавил Юшков.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек в понедельник прибыли в канадский Монреаль с трехдневным визитом, в ходе которого они надеются подписать соглашение о сотрудничестве в сфере водородной энергетики и обсудить поставки СПГ и других энергоресурсов с канадским правительством. Немецкие политики объяснили свою заинтересованность в укреплении энергетического сотрудничества с Канадой непривлекательностью России как энергоэкспортера.
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