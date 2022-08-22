Аналитик: «Северный поток – 2» спас бы Европу от ужасных цен

Цена на газ может еще подрасти на следующей неделе, когда Европа накопит в подземных газохранилищах планируемые объемы – подешевеет, но с началом отопительного сезона снова начнет подниматься, рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Цена газа в Европе в ходе торгов в понедельник поднялась выше $3 000 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Котировки продолжили рост на фоне сообщения о приостановке поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа из-за ремонта газоперекачивающего агрегата. На прошлой неделе «Газпром» сообщил, что после завершения работ и при отсутствии технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

«Нормально, что цена так скачет, биржевой торговле всегда была свойственна подобная эмоциональность. На одних только новостях о том, что «Северный поток» остановится, цены подросли. Следующую волну можно ожидать 1 сентября, когда он остановится. На этом фоне стоит ожидать дальнейшего подорожания. Плюс практически остановлены поставки из Азербайджана в Европу. Там на профилактике находится месторождение, которое является ресурсной базой, откуда идет газ в Европу. Это дополнительный фактор», - пояснил Юшков.

По прогнозу аналитика, в дальнейшем рынок будет также волнообразно реагировать на поставки энергоносителей из России.

«Когда Европа, как планировала, накопит газ в подземных хранилищах на 80% в сентябре-октябре, может быть, топливо немного подешевеет. Затем начнется отопительный сезон, опять будет дефицит и снова будет подорожание», - считает Юшков.