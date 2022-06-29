«Есть санкции – нет хлеба»: В мире нарастает продовольственный кризис
Пока Запад и Россия обвиняют друг друга в продовольственном кризисе, угроза голода становится все выше.
Обозреватель Николя Баверез в статье для французского журнала Point 29 июня сообщил, что Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за санкции против России. По мнению этих стран, именно санкции привели к продовольственному кризису в мире.
Публицист напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспорт некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения.
«Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», — указал Баверез.
При этом он пришел к выводу, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.
«Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран», — подчеркнул обозреватель.
В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов во вторник заявил, что волна западных антироссийских санкций «подхлестнула» глобальный продовольственный кризис.
«Что касается продовольственной безопасности, то именно волна антироссийских рестрикций, введенных коллективным Западом во главе с США, подхлестнула глобальный продовольственный кризис. Его первопричины - неграмотные макроэкономические шаги ряда развитых стран, изменение климата, пандемия COVID-19», - приводит его слова пресс-служба посольства в своем Telegram-канале.
Так, в ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. При этом Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, а Москва категорически отвергала такие обвинения. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины. Он указывал, что если Киев разминирует порты, то суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Путин также отмечал, что Москва готова помочь разрешить мировой продовольственный кризис, и предлагал нарастить экспорт удобрений и сельхозпродукции в обмен на снятие санкций. По мнению президента, текущую ситуацию на продовольственном рынке спровоцировали «ошибочная экономическая и финансовая политика» стран Запада и их санкции против России.
Многие эксперты не раз говорили, что санкции против России повлекут за собой увеличение цен на продовольствие в беднейших странах мира и голод. Так, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что санкции поставят жителей Африки и Юго-Восточной Азии в положение, когда они совсем не смогут купить хлеб.
«Скажем, в Египте 65% калорий население получает только от хлеба. Основным поставщиком этого хлеба является Россия и частично Украина. Мы поставляем именно в Африку и Юго-Восточную Азию. Если в виду разных логистических причин, запретов на вывоз или ввоз, запрета движения кораблей или сумасшедших страховых платежей, сорвать поставки, то в таком случае мир ставит этих людей в положение, что у них нет средств, чтобы купить этот хлеб», - уверял Узун.
Также он подчеркивал, что санкции против агрокомпаний необходимо снимать во всем мире, поскольку это чревато «большой войной».
«Надо договариваться о том, что есть бизнес агропродовольственный, и вводить в этом секторе ограничения, которые препятствуют, ухудшают продовольственное снабжение населения – это недопустимая вещь. Для того, чтобы не перессорить весь мир и не кинуть его в большую войну, надо с этим считаться. Страны очень, очень сильно зависят друг от друга. Настолько сильно, что любые попытки вмешаться в это, ограничить, они сразу ведут к тому, что появляются большие группы населения, которые страдают из-за этого. Это недопустимые вещи», - говорил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что ограничения в адрес России и действия Киева могут привести к глубокому продовольственному кризису.
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