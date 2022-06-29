СМИ рассказали о недовольстве развивающихся стран антироссийскими санкциями Запада

Как отмечается в материале, Эр-Рияд сопротивлялся давлению США по вопросу увеличения нефтедобычи и снижения цен на сырье. В свою очередь, Нью-Дели и Джакарта для обеспечения своего населения приостановили экспорт некоторых видов продовольствия, пишет Ura.ru.

«Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», — подчеркивает французское издание.

По мнению обозревателя, многие ранее не занимавшие определенную сторону развивающиеся страны теперь сближаются с позицией России и Китая, отмечает Газета.ру. Государства, «отвергнутые Западом», получают поддержку Индии, Индонезии, Бразилии, Мексики, многих стран Персидского залива и Африки.

