СМИ рассказали о недовольстве развивающихся стран антироссийскими санкциями Запада
Развивающиеся страны — Саудовская Аравия, Индия и Индонезия — недовольны Западом из-за антироссийских санкций, которые привели к продовольственному кризису в мире. Об этом пишет обозреватель Николя Баверез в своей статье для журнала Point.
Как отмечается в материале, Эр-Рияд сопротивлялся давлению США по вопросу увеличения нефтедобычи и снижения цен на сырье. В свою очередь, Нью-Дели и Джакарта для обеспечения своего населения приостановили экспорт некоторых видов продовольствия, пишет Ura.ru.
«Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», — подчеркивает французское издание.
По мнению обозревателя, многие ранее не занимавшие определенную сторону развивающиеся страны теперь сближаются с позицией России и Китая, отмечает Газета.ру. Государства, «отвергнутые Западом», получают поддержку Индии, Индонезии, Бразилии, Мексики, многих стран Персидского залива и Африки.
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