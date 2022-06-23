РФ передала в ООН предложения Путина по решению продовольственного кризиса
РФ передала в ООН предложения президента Путина по решению продовольственного кризиса. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает «Интерфакс».
Министр отметил, что ситуация создает проблемы для развивающихся стран. По его мнению, медлительность ООН затягивает кризис и не дает возможности направить зерно нуждающимся странам.
Лавров заявил, что среди предлагаемых маршрутов - Беларусь, Румыния, Польша.
Ранее сообщалось, что США разрабатывают план вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с перевалочными пунктами на границе.
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