Захарова ответила на обвинения Бербок в том, что РФ использует голод как оружие
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия «использует голод в качестве оружия», являются «циничной ложью».
По её словам, в марте 2022 года в ФРГ ввезли агропродукции на сумму более 3,4 млрд евро, что является рекордом.
Захарова привела данные портала Trading Economics и Офиса федеральной статистики ФРГ, и отметила, что с начала 2022 года Берлин «фактически удвоил импорт сельскохозяйственных товаров», усиленно выкупая с мирового рынка продовольствия излишки.
«Не похоже, чтобы немецкие власти на деле, а не на словах сильно волновали проблемы потенциального голода. Анналена, главное – не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием», - написала она.
Ранее Бербок заявила, что Россия развязала «зерновую войну» и «использует голод в качестве оружия».
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