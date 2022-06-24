Захарова ответила на обвинения Бербок в том, что РФ использует голод как оружие

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Россия «использует голод в качестве оружия», являются «циничной ложью».





По её словам, в марте 2022 года в ФРГ ввезли агропродукции на сумму более 3,4 млрд евро, что является рекордом.

Захарова привела данные портала Trading Economics и Офиса федеральной статистики ФРГ, и отметила, что с начала 2022 года Берлин «фактически удвоил импорт сельскохозяйственных товаров», усиленно выкупая с мирового рынка продовольствия излишки.

«Не похоже, чтобы немецкие власти на деле, а не на словах сильно волновали проблемы потенциального голода. Анналена, главное – не подавитесь смесью злобы с затаренным Берлином продовольствием», - написала она.

Ранее Бербок заявила, что Россия развязала «зерновую войну» и «использует голод в качестве оружия».

