ООН: 323 млн человек могут оказаться на грани голода из-за ситуации на Украине
Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщил, что из-за ситуации на Украине человечество столкнулось с беспрецедентными проблемами глобальной продовольственной безопасности, приводит его слова в пятницу газета Коммерсант.
По прогнозу ООН, около 323 млн человек могут оказаться на грани голода, если ситуация с поставками продовольствия из России и Украины не изменится, отметил Бизли.
По его словам, только за последний год конфликты, климатический кризис, пандемия коронавируса и рост цен заставили 276 млн человек голодать.
Бизли рассказал, что к такому положению привёл также и целый ряд неблагоприятных факторов, среди которых негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику бедных стран и цепочки поставок, а также последствия конфликтов, стихийных бедствий, изменения климата и нашествий вредителей.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что без поставок из России и Украины невозможно решить проблему нехватки продовольствия в мире.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru