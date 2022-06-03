ООН: 323 млн человек могут оказаться на грани голода из-за ситуации на Украине

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сообщил, что из-за ситуации на Украине человечество столкнулось с беспрецедентными проблемами глобальной продовольственной безопасности, приводит его слова в пятницу газета Коммерсант.

По прогнозу ООН, около 323 млн человек могут оказаться на грани голода, если ситуация с поставками продовольствия из России и Украины не изменится, отметил Бизли.

По его словам, только за последний год конфликты, климатический кризис, пандемия коронавируса и рост цен заставили 276 млн человек голодать.

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Бизли рассказал, что к такому положению привёл также и целый ряд неблагоприятных факторов, среди которых негативное влияние пандемии COVID-19 на экономику бедных стран и цепочки поставок, а также последствия конфликтов, стихийных бедствий, изменения климата и нашествий вредителей.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что без поставок из России и Украины невозможно решить проблему нехватки продовольствия в мире.

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ФОТО: РИА Новости / Шахневаз Хан
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