Орешкин предупредил о риске глобального голода к концу года

По словам помощника главы государства, США пытаются вывезти запасы украинского зерна, что грозит Украине гуманитарной катастрофой, а миру — голодом.

При этом Орешкин отметил, что Россия начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года, однако важно, чтобы страна не пострадала от текущих процессов.

