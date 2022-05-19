Орешкин предупредил о риске глобального голода к концу года

Глобальный голод возможен к концу текущего года, считает помощник президента России Максим Орешкин. Об этом он заявил в ходе просветительского марафона «Новые горизонты».

«Трудолюбивый народ»: Депутат Госдумы заявил, что голод России не грозит

По словам помощника главы государства, США пытаются вывезти запасы украинского зерна, что грозит Украине гуманитарной катастрофой, а миру — голодом.

При этом Орешкин отметил, что Россия начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года, однако важно, чтобы страна не пострадала от текущих процессов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КризисМаксим Орешкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры