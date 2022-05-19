Орешкин предупредил о риске глобального голода к концу года
Глобальный голод возможен к концу текущего года, считает помощник президента России Максим Орешкин. Об этом он заявил в ходе просветительского марафона «Новые горизонты».
По словам помощника главы государства, США пытаются вывезти запасы украинского зерна, что грозит Украине гуманитарной катастрофой, а миру — голодом.
При этом Орешкин отметил, что Россия начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года, однако важно, чтобы страна не пострадала от текущих процессов.
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