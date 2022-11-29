Единство нарушено: Польша помешала ЕС согласовать потолок цен на нефть
Польша считает предлагаемую стоимость слишком высокой и требует снизить ее в два раза, на этом фоне европейские политики опасаются, что в ЕС могут начаться серьезные разногласия.
Представители стран ЕС вновь не смогли договориться об уровне потолка цен на российскую нефть, поставки которой ведутся по морю. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатов. Так, Польша считает предлагаемую стоимость слишком высокой. Тем временем российские власти продолжают заявлять, что не будут поставлять нефть странам, которые введут такие ограничения, так как подобные действия являются прямым «вмешательством в рыночные инструменты».
ПОЛЬША ТОРМОЗИТ ПЕРЕГОВОРЫ
По словам одного из собеседников Reuters, переговоры внутри ЕС застопорились, так как Польша и страны Прибалтики по-прежнему считают предлагаемую стоимость слишком высокой.
«Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой», — сказал собеседник агентства.
На минувшей неделе газета Politico писала, что большинство стран Евросоюза поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом Польша выступила за установку лимита на уровне 30 долларов.
Позднее, 28 ноября, газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата сообщила, что предложение Варшавы вдвое снизить потолок цен на российскую нефть может нарушить единство внутри Евросоюза.
«Настал момент, когда мы должны послать Владимиру Путину четкие сигналы о нашем единстве. Этот вопрос должен быть решен задолго до 5 декабря», — заявил собеседник издания, комментируя идею Варшавы.
Так, в начале октября Евросоюз ввел против России восьмой пакет санкций. В нем есть положение о введении потолка цен на нефть из России. Планируется, что лимит введут с 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Относительно точной предельной цены ведутся дискуссии.
Как отмечали собеседники Bloomberg, Польша требует дополнительных санкций, установления предельной цены на нефть ниже рыночной и введения механизма пересмотра предельной стоимости.
ОТ РОССИИ ПОСТАВОК НЕ ЖДАТЬ?
Российские власти неоднократно заявляли, что не будут поставлять нефть государствам, которые одобрили потолок цен. Президент Владимир Путин подчеркивал, что эта идея противоречит действующим контрактам. В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Москва не намерена поставлять топливо таким странам. А вице-премьер Александр Новак отмечал, что потолок цен является вмешательством в рыночные инструменты.
«Россия не будет поставлять тем странам, которые будут устанавливать потолок цен, какой бы он ни был, 60 долларов либо другой. Это вмешательство в рыночные инструменты. Мы готовы работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях», — сказал Новак в интервью на телеканале «Россия 1».
По его словам, США вместо обсуждения потолка цен на российскую нефть могли бы подумать о «потолке» на свой сжиженный природный газ, поставляемый в Европу.
Однако опрошенные Bloomberg эксперты предположили, что Россия может сократить добычу нефти на три миллиона баррелей в день, если Европейский союз и США продолжат реализацию плана по ограничению цен на российское топливо. Как отметил глава консалтинговой компании Rapidan Energy Group и бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Роберт МакНелли, Россия может пойти на такой шаг без ущерба для своих нефтяных месторождений.
«Российские компании стали профи в гибкости добычи на старых месторождениях, а на оставшихся месторождениях можно нарастить добычу ресурсов», — сказал он.
В свою очередь директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что дальнейшая торговля с Евросоюзом будет зависеть от предельной цены, которую предложат европейцы, однако Россия в любом случае будет пытаться диверсифицировать рынки сбыта.
«Диверсификация рынков сбыта неизбежна, вне зависимости от решения Евросоюза. Что же касается дальнейших поставок нефти Европе, посмотрим, какую цену назовут западные покупатели. Будет она выше рыночной цены, что вряд ли, — почему бы и нет. Будет меньше рынка, что вероятнее всего, — будем смотреть на способности переключиться на другие рынки, это зависит от нашей реакции под воздействием не только экономических причин, но и политических тоже. Как мы понимаем, применяются некие нестандартные меры. Если они не будут распространены на другие страны, то это можно назвать дискриминацией в отношении России», — объяснял аналитик.
Об ограничении цен на нефть лидеры западных стран договорились еще в июне на саммите G7. При этом, по данным Politico, президент Франции Эммануэль Макрон предлагал ввести ограничения не только на цены на российскую нефть, но и на нефть прочих производителей. Однако США и Германия выступили против такой меры, и Франция отказалась от этой инициативы.
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