Единство нарушено: Польша помешала ЕС согласовать потолок цен на нефть

ПОЛЬША ТОРМОЗИТ ПЕРЕГОВОРЫ

По словам одного из собеседников Reuters, переговоры внутри ЕС застопорились, так как Польша и страны Прибалтики по-прежнему считают предлагаемую стоимость слишком высокой.

«Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой», — сказал собеседник агентства.

На минувшей неделе газета Politico писала, что большинство стран Евросоюза поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из России на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом Польша выступила за установку лимита на уровне 30 долларов.

Позднее, 28 ноября, газета Financial Times со ссылкой на европейского дипломата сообщила, что предложение Варшавы вдвое снизить потолок цен на российскую нефть может нарушить единство внутри Евросоюза.