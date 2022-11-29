СМИ: в ЕС опять не договорились о потолке цен на нефть из-за Польши
Страны Европейского союза в очередной раз не смогли прийти к соглашению об уровне ограничения цен на российскую нефть из-за несогласия Польши с завышенным ценовым потолком, сообщает Reuters.
По данным агентства, юридические тексты уже готовы, но соглашения нет – Польша назвала цену на российской сырье «завышенной». «Соглашения нет. Юридические тексты уже согласованы, но Польша пока не может согласиться с ценой», — заявил один из дипломатов, участвующий в переговорах.
Тем временем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика призывает Евросоюз как можно скорее отказаться от российской нефти.
Напомним, стоимость российской нефти марки Urals с отгрузкой из Новороссийска и Приморска опустилась до 51,96 доллара за баррель. Это ниже предлагаемого Европейским союзом потолка цен в 65-70 долларов за бочку нефти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.
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