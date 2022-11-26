Издание приводит слова профессора Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна, по мнению которого европейские страны, обсуждающие потолок цен нефть, все больше осознают, что Вашингтон ради увеличения своей прибыли и выгоды пытается уговорить ЕС на антироссийские меры.

В материале отмечается, что введение лимита цен на нефть приведет к «хаосу» на глобальном энергетическом рынке.

Ранее СМИ сообщили, что большинство европейских стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако члены Евросоюза не пришли к единому мнению в этом вопросе, по данным источников, обсуждение отложили до следующей недели.

