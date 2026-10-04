Место захоронения Кашпировского останется в тайне
Родственники известного психотерапевта Анатолия Кашпировского сообщили, что его похороны состоятся в закрытом формате, а точное место захоронения не будет разглашено.
Прощание с врачом пройдет в четверг, 8 октября, в 12:00 по московскому времени в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве. Семья приняла решение не кремировать тело и сохранить место погребения в тайне, не раскрывая его даже близким друзьям и коллегам умершего.
Анатолий Кашпировский скончался в субботу, 3 октября, в больнице в возрасте 87 лет.
Всесоюзную известность Кашпировский получил в 1989 году благодаря циклу телепередач, в ходе которых он проводил сеансы дистанционного «исцеления» зрителей через экран телевизора, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Суд арестовал 115,5 тысяч рублей у организатора концертов Канье Уэста
- Трамп объявил о создании «Сил суперинтеллекта»
- Министр сельского хозяйства: Посевы на Украине могут сократиться на 40%
- Место захоронения Кашпировского останется в тайне
- Наследники Булгакова проиграли суд по показам экранизации «Мастера и Маргариты» в США
- Президент США объяснил, почему ладит с лидером КНДР
- Перевернувшаяся машина с подростком за рулем сбила двух детей в Хабаровском крае
- Мужчина на мопеде погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
- Народный художник России Шалва Бедоев умер на 86-м году жизни
- МО: Силы ПВО сбили 1222 дрона ВСУ и 4 авиабомбы