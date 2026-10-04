Место захоронения Кашпировского останется в тайне

Прощание с врачом пройдет в четверг, 8 октября, в 12:00 по московскому времени в Прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве. Семья приняла решение не кремировать тело и сохранить место погребения в тайне, не раскрывая его даже близким друзьям и коллегам умершего.

Анатолий Кашпировский скончался в субботу, 3 октября, в больнице в возрасте 87 лет.

Всесоюзную известность Кашпировский получил в 1989 году благодаря циклу телепередач, в ходе которых он проводил сеансы дистанционного «исцеления» зрителей через экран телевизора, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

