Мужчина на мопеде погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области

Пожилой мужчина погиб в результате атаки украинского беспилотника на село Званное в Курской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн в своем «Максе».

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По данным губернатора, ВСУшный дрон атаковал мужчину, когда тот ехал на мопеде. В результате удара он погиб.

Ранее 3 человека пострадали на Кубани при падении обломков БПЛА ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиВСУКурская ОбластьРоссия

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