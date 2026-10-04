Мужчина на мопеде погиб при атаке дрона ВСУ в Курской области
4 октября 202614:44
Александр Грин
Пожилой мужчина погиб в результате атаки украинского беспилотника на село Званное в Курской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн в своем «Максе».
По данным губернатора, ВСУшный дрон атаковал мужчину, когда тот ехал на мопеде. В результате удара он погиб.
Ранее 3 человека пострадали на Кубани при падении обломков БПЛА ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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