FT: Идея Польши снизить потолок цен на нефть из РФ может расколоть ЕС
Предложение Польши снизить вдвое потолок цен на российскую нефть может нарушить единство Евросоюза. Об этом пишет газета Financial Times.
Ранее большинство стран ЕС одобрили идею установить лимит цен на нефть из РФ на уровне $65-70 за баррель, однако в Польше и Прибалтике сочли такой уровень «выгодным» для России, напоминает РИА ФАН. По данным СМИ, Варшава предлагает установить ограничение в $30 за баррель.
«Настал момент, когда мы должны послать [президенту России Владимиру] Путину четкие сигналы о нашем единстве», — отметил собеседник Financial Times, комментируя идею Польши.
Евросоюз продолжает обсуждения по поводу уровня лимита цен на поставки нефти из РФ, отмечает Ura.ru. В соответствии с введенными сообществом санкциями запрет на поставки сырья вступит в действие с 5 декабря.
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