FT: Идея Польши снизить потолок цен на нефть из РФ может расколоть ЕС

Ранее большинство стран ЕС одобрили идею установить лимит цен на нефть из РФ на уровне $65-70 за баррель, однако в Польше и Прибалтике сочли такой уровень «выгодным» для России, напоминает РИА ФАН. По данным СМИ, Варшава предлагает установить ограничение в $30 за баррель.

«Настал момент, когда мы должны послать [президенту России Владимиру] Путину четкие сигналы о нашем единстве», — отметил собеседник Financial Times, комментируя идею Польши.

Евросоюз продолжает обсуждения по поводу уровня лимита цен на поставки нефти из РФ, отмечает Ura.ru. В соответствии с введенными сообществом санкциями запрет на поставки сырья вступит в действие с 5 декабря.

