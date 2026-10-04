Роспотребнадзор опроверг слухи о заражении чумой умершей сотрудницы института Иркутской области
По данным службы, у девушки диагностировали «Пневмонию неустановленной этиологии».
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о том, что умершая молодая сотрудница Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока заразилась легочной чумой во время работы. В службе санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе назвали стабильной. До этого академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко также исключил распространение чумы в России.
СТАБИЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА
4 октября в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что проверка сотрудников Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока не выявила изменения состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией. Известно, что служба уже провела комплекс мероприятий в связи со случаем заболевания сотрудницы учреждения.
В Роспотребнадзоре санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области, в городах Иркутск и Шелехов назвали стабильной. В службе рассказали, что по результатам проверок были выявлены два случая заболевания Covid-19 и два — риновирусной инфекцией. Отмечается, что в учреждении возбудители других инфекционных болезней не были обнаружены.
«Ни у кого из контактных, изменения состояния здоровья, связанные с инфекционной патологией, не выявлены», - говорится в сообщении службы.
Что касается заболевания умершей сотрудницы института, то в Роспотребнадзоре рассказали, что у девушки диагностировали «Пневмонию неустановленной этиологии», пишет РИА Новости. При этом, согласно результатам расширенных исследований, в материале у больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.
До этого академик РАН и эпидемиолог Геннадий Онищенко в связи с произошедшим в Иркутской области исключил распространение чумы в России. По его словам, выявленная там опасная инфекция, скорее всего, не чума.
Эпидемиолог объяснил, что ее инкубационный период составляет семь дней. Это бактериальная инфекция, которая плохо передается и лечится антибиотиками, отметил академик.
«Хотя клиника у чумы не такая заметная, но самое главное, что в Бурятии уже снег выпал. Пациентка вернулась из Бурятии, природным очагом чумы там являются грызуны и блохи. Все эти очаги природные у нас находятся на постоянном контроле, но все носители чумы уже спят. В любом случае, эту инфекцию мы знаем хорошо, знаем, как лечить, и распространение она точно не получит», - заявил Онищенко в разговоре с ТАСС.
ЗАРАЖЕНИЕ И СМЕРТЬ
1 октября в Иркутской области в Шелеховской районной больнице умерла молодая сотрудница противочумного института. СМИ писали, что 27-летняя девушка, предположительно, заразилась легочной чумой.
Издания передавали, что она якобы могла заразиться на работе 25 сентября после контакта с возбудителем чумы. После ухудшения самочувствия и вызова скорой помощи, девушку госпитализировали в Шелеховскую больницу, где, несмотря на реанимационные мероприятия, пострадавшая умерла, передает «МК.RU.Карелия».
Согласно информации канала Baza в «Максе», до болезни девушка побывала в командировке в Бурятии, где ранее обнаружили природный очаг инфекции вблизи монгольской границы. Известно, что основными переносчиками болезни стали суслики. Отмечалось, что для Иркутской области это стало первым случаем заболевания за десять лет.
Издание передавало, что в отделе противочумного института в Иркутской области работали два сотрудника. Сообщалось, что у второго работника инфекцию не обнаружили. После этого специалисты начали выяснять, как именно произошло заражение, и проводить необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.
По данным «РЕН ТВ», удалось установить по меньшей мере 197 человек, которые контактировали с умершей девушкой. Более 100 из них, в качестве профилактики, поместили в больницу под наблюдение врачей. Сообщалось, что у некоторых из них выявили симптомы.
Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем канале в «Максе» писал, что в Иркутской области был введен карантин в Шелеховской районной больнице. В связи с подозрением на особо опасное заболевание власти региона провели внеочередное заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за последние шесть лет Всемирная организация здравоохранения подтвердила случаи заражения чумой в шести странах, более 420 человек скончались.
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