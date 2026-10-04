Роспотребнадзор опроверг слухи о заражении чумой умершей сотрудницы института Иркутской области

СТАБИЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА

4 октября в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что проверка сотрудников Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока не выявила изменения состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией. Известно, что служба уже провела комплекс мероприятий в связи со случаем заболевания сотрудницы учреждения.

В Роспотребнадзоре санитарно-эпидемиологическую обстановку в Иркутской области, в городах Иркутск и Шелехов назвали стабильной. В службе рассказали, что по результатам проверок были выявлены два случая заболевания Covid-19 и два — риновирусной инфекцией. Отмечается, что в учреждении возбудители других инфекционных болезней не были обнаружены.