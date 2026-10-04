Суд арестовал 115,5 тысяч рублей у организатора концертов Канье Уэста
Судебные приставы наложили арест на 115,5 тыс. рублей компании Say Agency - организатора анонсированных концертов американского рэпера Канье Уэста в России. Об этом сообщает ТАСС.
Это первый случай блокировки средств организатора в рамках судебных разбирательств, связанных с выступлениями артиста. Основанием для возбуждения исполнительного производства стал исполнительный лист, выданный Октябрьским районным судом Самары по иску о защите прав потребителей.
Согласно материалам дела, помимо самой Say Agency, третьими лицами в процессе были привлечены оператор площадки ООО «Зенит-Арена», билетный оператор ООО «Интикетс» и Роспотребнадзор.
Ранее Say Agency анонсировала два концерта Канье Уэста на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, запланированные на 10 и 11 октября. Однако в пресс-службе стадиона подчеркивали, что договор аренды с организаторами так и не был заключен, а без этого документа проведение мероприятия в принципе невозможно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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