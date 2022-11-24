По словам дипломата, Венгрия на заседании в Брюсселе намерена бороться за освобождение от предельных цен на российские энергоносители. Ранее страна уже добилась снятия эмбарго на поставки по нефтепроводу «Дружба». При этом будет продолжена борьба за то, чтобы предельная цена на нефть не распространялась на поставки по трубопроводам, а цена на газ не касалась долгосрочных контрактов.

Ранее Сийярто заявил, что нормальной реакцией лидеров Европы, поддержавших санкции, которые приблизили экономику Европы к рецессии, стал бы их уход в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

