Минобороны: ВС РФ ударили по Северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве

В военном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ продолжают наносить удары беспилотными аппаратами по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

«Сегодня днем в результате удара в городе Киеве поражен Северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов», - говорится в сообщении МО.

Кроме того, в ведомстве заявили о нанесении удара по двум сухогрузам в северо-западной части Черного моря. По данным Минобороны, эти суда доставляли военное имущество в порт Одессы.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия усилит удары по Украине после слов Зеленского об активизации атак на российские НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».