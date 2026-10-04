Минобороны: ВС РФ ударили по Северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве
Российские войска в воскресенье поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве и два сухогруза. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В военном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ продолжают наносить удары беспилотными аппаратами по объектам инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
«Сегодня днем в результате удара в городе Киеве поражен Северный автотранспортный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброску войск и логистику военных грузов», - говорится в сообщении МО.
Кроме того, в ведомстве заявили о нанесении удара по двум сухогрузам в северо-западной части Черного моря. По данным Минобороны, эти суда доставляли военное имущество в порт Одессы.
Ранее в Минобороны заявили, что Россия усилит удары по Украине после слов Зеленского об активизации атак на российские НПЗ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Иране серьезно обсуждают возможность выхода страны из ДНЯО
- Сын Анатолия Кашпировского отказался приезжать в Россию на похороны отца
- Ферстаппен впервые в сезоне выиграл этап Гран-при «Формулы-1»
- Минобороны: ВС РФ ударили по Северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве
- Роспотребнадзор опроверг слухи о заражении чумой умершей сотрудницы института Иркутской области
- Суд арестовал 115,5 тысяч рублей у организатора концертов Канье Уэста
- Трамп объявил о создании «Сил суперинтеллекта»
- Министр сельского хозяйства: Посевы на Украине могут сократиться на 40%
- Место захоронения Кашпировского останется в тайне
- Наследники Булгакова проиграли суд по показам экранизации «Мастера и Маргариты» в США