Министр сельского хозяйства: Посевы на Украине могут сократиться на 40%

По его словам, в настоящее время через европейские маршруты может быть вывезено менее половины украинского экспорта, из-за чего в этом году на территории страны может остаться порядка 35 млн тонн зерна. Высоцкий охарактеризовал сложившуюся ситуацию как крайне критическую.

Министр прибыл в Брюссель, чтобы лично обратиться к странам ЕС с просьбой расширить возможности для транзита сельхозпродукции, а также запросить 1,1 млрд евро на компенсацию возросших логистических расходов. Однако ключевые страны, обладающие необходимой для этого инфраструктурой - Польша и Румыния, - сообщили, что больше не могут и не намерены оказывать дополнительную помощь Украине.

Министр сельского хозяйства Румынии Барна Танчос пояснил, что интересы местных фермеров остаются для страны приоритетными. Он отметил, что избыток украинского зерна на фоне низкого уровня воды в Дунае уже привел к перегрузке румынских портов и негативно сказывается на отечественных производителях.

Ранее на границе Украины с Польшей начался коллапс из-за остановки работы портов в Одессе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».