Россия остановит поставки в страны, присоединившиеся к ценовому потолку на нефть

По её словам, в России считают «так называемый потолок цен» антирыночной мерой, которая нарушает цепочки поставок и может существенно осложнить ситуацию на глобальных энергетических рынках.

«Многие нефтедобывающие страны также выступают против подобной меры... Они просто понимают, что нацеливая эту меру против России по чисто экономическим причинам... её могут применить к любой другой стране», - добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что западные страны, обсуждающие «потолок» цен на российскую нефть, пытаются принять решение ради решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».