Трамп объявил о создании «Сил суперинтеллекта»
Президент США Дональд Трамп объявил о создании «Сил суперинтеллекта» (Superintelligence Forces, SIF). Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что в Белом доме формируется специальная рабочая группа. Ей отводится 120 дней на подготовку доклада о рисках и возможностях развития ИИ, а также на определение зоны ответственности федеральных ведомств в данной сфере. По данным издания, руководить новой структурой будет директор национальной разведки Джей Клейтон. Он подчеркнул, что главной целью «Сил суперинтеллекта» является обеспечение и удержание глобального технологического лидерства Вашингтона.
В конце сентября Трамп утвердил документ, который предписывает федеральным органам власти использовать термин «суперинтеллект» вместо традиционного «искусственный интеллект», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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