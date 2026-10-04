Президент США объяснил, почему ладит с лидером КНДР

«Когда у человека есть 112 ядерных ракет, важно с ним ладить», - сказал Трамп.

При этом Трамп отметил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

Накануне Северная Корея выпустила баллистическую ракету из Вонсана в сторону Японского моря. Ракета пролетела свыше 700 км и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

