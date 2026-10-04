Президент США объяснил, почему ладит с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что он ладит с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом Трамп рассказал выступая на митинге в штате Огайо.

Трамп назвал Ким Чен Ына своим другом

«Когда у человека есть 112 ядерных ракет, важно с ним ладить», - сказал Трамп.

При этом Трамп отметил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия.

Накануне Северная Корея выпустила баллистическую ракету из Вонсана в сторону Японского моря. Ракета пролетела свыше 700 км и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ким Чен ЫнТрампКНДРСША

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