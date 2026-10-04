Наследники Булгакова проиграли суд по показам экранизации «Мастера и Маргариты» в США

Ленту уже показывали за рубежом, в частности в Европе, где у нее был определенный успех. Более того, на конец 2026 в США намечены съемки первой англоязычной версии «Мастера и Маргариты».

НАСЛЕДНИКИ ПРОИГРАЛИ

Наследники советского писателя Михаила Булгакова попытались запретить американские показы российской экранизации его романа «Мастер и Маргарита», но проиграли суд. Речь идет о внуках третьей супруги писателя Дарье и Сергее Шиловских, обладающих правами на наследие.

По информации Тelegram-канал Mash, они настаивали на привлечении создателей картины к ответственности из-за наличия английских субтитров. Потомки требовали выплаты неустойки и полного запрета демонстрации ленты на английском языке в кинотеатрах и учебных заведениях в США.