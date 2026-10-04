Наследники Булгакова проиграли суд по показам экранизации «Мастера и Маргариты» в США
Речь идет о внуках третьей супруги писателя, обладающих правами на наследие.
В сентябре в США начали показывать российский фильм-экранизацию «Мастера и Маргариты». Таким образом наследники великого писателя Михаила Булгакова, выступавшие против американской премьеры, по данным СМИ, проиграли суды.
Ленту уже показывали за рубежом, в частности в Европе, где у нее был определенный успех. Более того, на конец 2026 в США намечены съемки первой англоязычной версии «Мастера и Маргариты».
НАСЛЕДНИКИ ПРОИГРАЛИ
Наследники советского писателя Михаила Булгакова попытались запретить американские показы российской экранизации его романа «Мастер и Маргарита», но проиграли суд. Речь идет о внуках третьей супруги писателя Дарье и Сергее Шиловских, обладающих правами на наследие.
По информации Тelegram-канал Mash, они настаивали на привлечении создателей картины к ответственности из-за наличия английских субтитров. Потомки требовали выплаты неустойки и полного запрета демонстрации ленты на английском языке в кинотеатрах и учебных заведениях в США.
Известно, что позиция истцов-наследников великого писателя опиралась на договор, который прямо запрещал выполнять перевод картины и создавать субтитры без получения их отдельного согласия. Однако, несмотря на наличие этого пункта, судебное разбирательство завершилось поражением Шиловских, так как в процессе не удалось обнаружить доказательств того, что ответчики самостоятельно занимались переводом картины или давали разрешение на проведение таких сеансов.
О том, что «Мастера и Маргариту» покажут в США стало известно еще летом. Американским зрителям должны были продемонстрировать восстановленную режиссерскую версию картины, писало изданию Variety. В июле соучредитель дистрибьюторской компании Luminosity Pictures Питер Хоффман выразил надежду, что публика оценит романтику и вечные темы произведения. Он также отметил, что создатели вложили максимум усилий в адаптацию знаменитого романа.
Премьера новой экранизации в России состоялась 25 января 2024 года. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сборы ленты составили 2 млрд 330 млн 796 тысяч 150 рублей.
Роли Мастера и Маргариты исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Экранизация стала лучшей по мнению жюри 38-й национальной кинематографической премии «Ника» и получила награды во всех семи номинациях, в которых была представлена.
После успеха на родине картину режиссера Михаила Локшина показывали в нескольких странах Европы: в частности, в Германии, Италии, Франции, Швеции. Известно, что общее число зрителей новой экранизации романа Булгакова составило около пяти миллионов человек.
ПОКАЗЫ В США
В итоге премьерный показ новой экранизации «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина все же состоялся и в США. Он прошел 18 сентября, хотя премьеру неоднократно откладывали в связи со спором о правах на экранизацию романа.
Дело в том, что американская компания Luminosity Pictures хотела снять ограничения на прокат, но продюсер Майкл Ланг заявил о своих правах на англоязычную версию произведения. Параллельно велись дискуссии о том, перешел ли роман в общественное достояние или права на него по-прежнему принадлежат наследникам Михаила Булгакова.
При этом кинокритик Александр Голубчиков в беседе с НСН предполагал, что у «Мастера и Маргариты» в США будет хороший «сарафан», благодаря масштабности проекта и интересным визуальным эффектам.
«Благодаря тому, что это достаточно масштабная постановка, она насыщена интересными визуальными эффектами, мне кажется, что у этого фильма должен быть хороший "сарафан". Как в свое время сработала история с "Ночным дозором", который показал другой вариант экранизации городского фэнтези. Конечно, в первую очередь, прокат в Америке будет рассчитан на экспатов, на русскую аудиторию, плюс на читающую аудиторию. Американцы, если говорить про русскую литературу, всегда говорят: Достоевский "Братья Карамазовы", плюс Толстой "Война и мир" — это все, что они знают. А "Мастер и Маргарита" — это все-таки чуть больше про, как говорил Владимир Высоцкий, "советиков". Те, кто туда эмигрировал, знают подноготную, то, как роман писался — и будут основной аудиторией. Но если это выйдет за рамки Русского мира — это очень интересно», - заметил он.
«МАСТЕР И МАРГАРИТА» С ДЖОННИ ДЕППОМ
В 2022 году продюсер Майкл Ланг умер, после чего съемками собственной версии «Мастера и Маргариты» в США занялась кинокомпания режиссера и знаменитого голливудского актера Джонни Деппа, действующая совместно с россиянкой Светланой Мигуновой-Дали. В ответ представители Luminosity Pictures подали на женщину иск, обвинив ее в создании препятствий для американского проката российского фильма.
В конце 2025 года газета Variety писала, что Депп сыграет главную роль в первой в истории англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Однако кого именно сыграет звезда — не уточнялось.
Известно, что произведение Булгакова, в свое время, пытались экранизировать Роман Полански, Федерико Феллини, Терри Гиллиам и База Лурман, но англоязычного фильма «Мастер и Маргарита» до сих пор нет. При этом отмечалось, что работа над экранизацией с Деппом должна начаться в конце 2026 года.
Между тем, кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН заметил, что Джонни Депп — прекрасный актер, который может сыграть очень разных героев, а гигантский бюджет и оснащение Голливуда помогут новой экранизации «Мастера и Маргариты» покорить зрителей.
«Я думаю, ему (Джонни Деппу – прим. НСН) под силу все. Это крайне талантливый актер. У Джонни Деппа будет техническое оснащение Голливуда, гигантский бюджет, который будет в разы больше, чем у Локшина, так что успех обеспечен», - сказал он.
Ранее один из продюсеров «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина Наталия Клибанова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, что международная обстановка осложнила мировой прокат фильма, но картину тепло приняли в ряде европейских стран и особенно — в Германии.
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