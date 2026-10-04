Перевернувшаяся машина с подростком за рулем сбила двух детей в Хабаровском крае

По данным ГАИ, ДТП произошло в воскресенье вечером на 29-м километре автодороги «Советская Гавань – Ванино», когда 17-летний юноша, управлявший автомобилем Honda CH-R без прав, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим транспортным средством.

После удара иномарка перевернулась на крышу и по инерции продолжила скольжение по дороге, сбив двух детей, находившихся на обочине. В результате 13-летний мальчик скончался, а его 12-летний товарищ с травмами был доставлен в больницу.

Ранее семь человек пострадали в ДТП в Волгоградской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

