ЕС предложил 45-дневный переход после ввода «потолка цен» на российскую нефть

Европейский союз предложил ввести 45-дневный переходный период после введения «потолка цен» на нефть из России, сообщает Bloomberg.

Блинкен: Россия продолжит поставки нефти несмотря на потолок цен

Мера смягчения ограничений в отношении экспорта сырья откладывает полную реализацию введения «потолка цен» на российские энергоресурсы. Как отмечает агентство, льготный период будет действовать для российской нефти, которая будет загружена до 5 декабря и разгружена до 19 января.

Поставки российской нефти в Северную Европу за две недели до вступления в силу санкций в отношении отечественного сырья снизились больше чем на 90% по отношению к началу февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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