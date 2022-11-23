ЕС предложил 45-дневный переход после ввода «потолка цен» на российскую нефть

Мера смягчения ограничений в отношении экспорта сырья откладывает полную реализацию введения «потолка цен» на российские энергоресурсы. Как отмечает агентство, льготный период будет действовать для российской нефти, которая будет загружена до 5 декабря и разгружена до 19 января.

Поставки российской нефти в Северную Европу за две недели до вступления в силу санкций в отношении отечественного сырья снизились больше чем на 90% по отношению к началу февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

