Добить Европу? Санкции гораздо больше вредят ЕС, чем России
Политики в России убеждены в гораздо большем вреде антироссийских санкций странам Евросоюза, чем РФ.
Шведская компания по производству средств личной гигиены Essity решила прекратить деятельность в России и продать бизнес. Об этом заявили в компании.
Иностранному производителю принадлежат бренды Zewa, Libresse и Libero и другие, известные в 150 странах мира.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что от ограничений прежде всего страдают европейцы: в 2022 году в ЕС была зафиксирована рекордная инфляция, сейчас сообщество вошло в официальную рецессию. При этом западные аналитики улучшают прогнозы по экономике России: так, ожидается, что ВВП страны в 2023 году прибавит до 2,0%. Володин подчеркнул, что российские политическая система и экономическая модель выстояли и доказали эффективность в сложных условиях.
«Санкции перестали быть действенным инструментом сдерживания развития нашей страны. Не важно, 11-ый пакет санкций, 15-ый, хоть 20-ый, — наша страна преодолеет любые вызовы и угрозы, становясь только сильнее», — указал политик.
При этом Володин задался вопросом, сколько пакетов ограничений осталось до краха ЕС.
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН заявил, что полный запрет экспорта в Россию приведет к краху Европы.
«Полностью все запретить – дурачество. Это крах Европы. Это решение очень сильно повлияло бы на конкурентоспособность европейской экономики. К примеру, Венгрия зависима от российского газа и нефти. Есть страны, которые не имеют выхода к морю. Такие страны страдают, Европа в целом страдает. Американцы хотят так уничтожить Евросоюз, потому что санкции не так влияют на Россию, как на европейские страны», - сказал Штир.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о росте рисков дальнейшего ужесточения рестрикций против России, сообщает РИА Новости.
По её словам, особенно это касается вторичных санкций, которые приводят к проблемам с импортом, о чём информируют предприятия.
«Растут риски дальнейшего ужесточения санкционного режима, особенно в части вторичных санкций... Обеспокоенность торговых партнёров из-за вторичных санкций усиливается», - указала она.
Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН тогда подчеркнул, что страны G7 не смогут ввести полный запрет и предрек на этом фоне большие проблемы Европе, которая теряет российские рынки и ставит под угрозу местный крупный бизнес.
«При наличии параллельного импорта, который набирает обороты, осваивает все новые логистические маршруты и финансовые транзакции, полностью перекрыть России импорт из стран блока не представляется возможным. Крупный бизнес должен всерьез тревожиться, потому что он утрачивает комфортные и премиальные рынки России и уходит в отрицательные значения. Мы будем видеть в Европе накачку «вертолетными деньгами» экономик, попытку сдержать банкротство банков и новые волны мигрантов, это добьет старушку Европу», - предрек он.
Ранее еврокомиссар Дидье Рейндерс заявил, что в настоящее время в Евросоюзе расследуются 230 уголовных дел, связанных с нарушениями европейских санкций против России, сообщает РИА Новости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru