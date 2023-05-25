СМИ: более полумиллиона иностранных компаний ушли из России после начала СВО

Более 500 иностранных компаний прекратили деятельность в России после начала военной операции, которую Россия проводит на Украине, сообщило Associated Press со ссылкой на базу данных Йельского университета.

По данным агентства, еще 151 компания сейчас находится в процессе сворачивания деятельности в стране. 175 компаний пытаются «выиграть время», а 230 медлят. К последней категории относится в основном компании Китая.