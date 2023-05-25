СМИ: более полумиллиона иностранных компаний ушли из России после начала СВО

Более 500 иностранных компаний прекратили деятельность в России после начала военной операции, которую Россия проводит на Украине, сообщило Associated Press со ссылкой на базу данных Йельского университета.

По данным агентства, еще 151 компания сейчас находится в процессе сворачивания деятельности в стране. 175 компаний пытаются «выиграть время», а 230 медлят. К последней категории относится в основном компании Китая.

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Глава базы данных Йельского университета Джеффри Зонненфельд считает, что уход из России стал «единственным правильным решением с точки зрения бизнеса». Он также отметил рост цен на акции компаний, покинувших российский рынок.

Представители японского ретейлера Uniqlo накануне подтвердили слухи об уходе компании из России. В компании заявили, что их магазины на сегодняшний день остаются закрытыми, и возобновлять бизнес на территории России японский ретейлер не планирует, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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