Аналитик: Покинувшие Россию иностранные компании вывели около $36 млрд

Эксперт проанализировал данные Банка России, согласно которым в марте 2022-го — марте 2023 года было зафиксировано 200 сделок по продаже активов предприятиями, уходящими из РФ. При этом 20% из этих компаний продали активы стоимостью выше $100 млн, отмечает телеканал «360».

«В предположении выполнения правила Парето 80/20 по отношению к размеру активов можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала ... на уровне 36 миллиардов долларов», — указал Осадчий.

Ранее в Йельском университете подсчитали, что с 24 февраля 2022 года из России ушли более 500 иностранных компаний, напоминает Газета.ру.

