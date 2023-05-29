Аналитик: Покинувшие Россию иностранные компании вывели около $36 млрд
Иностранные инвесторы, покинувшие Россию, за год вывели из страны около $36 млрд. Об этом заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, передает РИА Новости.
Эксперт проанализировал данные Банка России, согласно которым в марте 2022-го — марте 2023 года было зафиксировано 200 сделок по продаже активов предприятиями, уходящими из РФ. При этом 20% из этих компаний продали активы стоимостью выше $100 млн, отмечает телеканал «360».
«В предположении выполнения правила Парето 80/20 по отношению к размеру активов можно оценить размер выведенного иностранными инвесторами из России капитала ... на уровне 36 миллиардов долларов», — указал Осадчий.
Ранее в Йельском университете подсчитали, что с 24 февраля 2022 года из России ушли более 500 иностранных компаний, напоминает Газета.ру.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru