«Повезут из бедных стран»: В «Опоре России» назвали недочеты параллельного импорта на все товары

Иностранные компании, которые остались на российском рынке, могут негативно отнестись к такому решению, сказал НСН Владлен Максимов.

Вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов в беседе с НСН заявил, что параллельный импорт на все товары может вызвать неоднозначную реакцию у иностранных компаний, оставшихся на российском рынке.

В ФАС предложили распространить параллельный импорт на все категории товаров

Глава ФАС Максим Шаскольский считает нужным распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Исключение составят товары, чье производство локализовано в России. Максимов допустил, что оно может вызвать негативную реакцию со стороны иностранных компаний, которые остались на рынке.

«Ничего не имею против данной инициативы, но как к ней отнесутся иностранные компании, которые не ушли с рынка? Им говорили, не уходите, работайте, а сейчас повезут их же товар из бедных стран, где отпускная цена на него ниже. Есть также группа товаров, чье производство находится за пределами России, но держатели торговой марки не ушли из России. Как с ними быть?» - отметил Максимов.

«Торговать втихаря»: Санкции Казахстана и ОАЭ ударят по параллельному импорту

Собеседник НСН также подчеркнул, что параллельный импорт – это не про цены и конкуренцию, а про заполнение образовавшихся брешей после введения санкций и ухода ряда зарубежных компаний.

Ранее руководитель компании «НТК НОРДОИЛ» Константин Лютиков в пресс-центре НСН заявил, что ушедшие из России компании продолжают поставлять в страну продукцию для автомобилей, но этот процесс никто не контролирует.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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