«Повезут из бедных стран»: В «Опоре России» назвали недочеты параллельного импорта на все товары

Глава ФАС Максим Шаскольский считает нужным распространить режим параллельного импорта на все категории товаров. Исключение составят товары, чье производство локализовано в России. Максимов допустил, что оно может вызвать негативную реакцию со стороны иностранных компаний, которые остались на рынке.

«Ничего не имею против данной инициативы, но как к ней отнесутся иностранные компании, которые не ушли с рынка? Им говорили, не уходите, работайте, а сейчас повезут их же товар из бедных стран, где отпускная цена на него ниже. Есть также группа товаров, чье производство находится за пределами России, но держатели торговой марки не ушли из России. Как с ними быть?» - отметил Максимов.