СМИ: Венгрия и Греция заблокировали 11-й пакет антироссийских санкций ЕС
Венгрия и Греция заблокировали проект очередного, одиннадцатого пакета санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает телеканал RTBF.
Будапешт и Афины выступили против документа на заседании Комитета постоянных представителей ЕС.
По данным бельгийского СМИ, два государства требуют сократить список подсанкционных компаний, поддерживающих усилия Москвы по преодолению ограничений.
Ранее министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл заявила, что новый пакет антироссийских санкций должны согласовать к саммиту Евросоюза 29−30 июня, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Венгрия и Греция заблокировали 11-й пакет антироссийских санкций ЕС
- Лукашенко: Важно остановить украинский конфликт, а не искать его причины
- В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации
- СМИ сообщили о взрывах в Луганске
- Уровень воды у Новой Каховки после ЧП на ГЭС снизился на два метра
- Россиянина, собиравшегося воевать на стороне ВСУ, обвинили в госизмене
- Число погибших из-за отравления сидром в Ульяновской области выросло до 21
- Марочко сообщил о ликвидации офицеров ВСУ на Краснолиманском направлении
- В Саратовской области в многоэтажке произошел взрыв газа
- СМИ: Минтранс разработал новые правила запуска дронов над городами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru