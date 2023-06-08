СМИ: Венгрия и Греция заблокировали 11-й пакет антироссийских санкций ЕС

Венгрия и Греция заблокировали проект очередного, одиннадцатого пакета санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает телеканал RTBF.

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Будапешт и Афины выступили против документа на заседании Комитета постоянных представителей ЕС.

По данным бельгийского СМИ, два государства требуют сократить список подсанкционных компаний, поддерживающих усилия Москвы по преодолению ограничений.

Ранее министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл заявила, что новый пакет антироссийских санкций должны согласовать к саммиту Евросоюза 29−30 июня, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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