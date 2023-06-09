В Европе ведут 230 расследований нарушений санкций против России

Еврокомиссар Дидье Рейндерс заявил, что в настоящее время в Евросоюзе расследуются 230 уголовных дел, связанных с нарушениями европейских санкций против России, сообщает РИА Новости.

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По итогам заседания Совета ЕС по юстиции он указал, что также на встрече обсуждалась деятельность рабочей группы по замороженным активам частных лиц и компаний из антироссийского санкционного списка, общий размер которых составляет 24,3 млрд евро.

Рейндерс добавил, что одной из тем заседания стало использование суверенных активов России, с целью сгенерировать ресурсы для Украины.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не будет вводить санкции против государств Средней Азии за помощь с их стороны России в обходе ограничений, наложенных содружеством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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