В Европе ведут 230 расследований нарушений санкций против России

По итогам заседания Совета ЕС по юстиции он указал, что также на встрече обсуждалась деятельность рабочей группы по замороженным активам частных лиц и компаний из антироссийского санкционного списка, общий размер которых составляет 24,3 млрд евро.

Рейндерс добавил, что одной из тем заседания стало использование суверенных активов России, с целью сгенерировать ресурсы для Украины.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не будет вводить санкции против государств Средней Азии за помощь с их стороны России в обходе ограничений, наложенных содружеством, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

