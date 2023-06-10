Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продает бизнес в России

Шведская компания по производству средств личной гигиены Essity решила прекратить деятельность в России и продать бизнес. Об этом заявили в компании.

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Иностранному производителю принадлежат бренды Zewa, Libresse и Libero и другие, известные в 150 странах мира.

«Компания по гигиене и оздоровлению Essity прекращает свою деятельность в России», — цитирует сообщение RT.

Также известно, что Essity уже получила одобрение сделки с покупателем от российских властей. Она будет завершена во втором квартале 2023 года, когда поступят денежные средства поступят в полном объеме, пишет Газета.ru.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила о росте рисков дальнейшего ужесточения рестрикций против России, сообщает РИА Новости. По её словам, особенно это касается вторичных санкций, которые приводят к проблемам с импортом, о чём информируют предприятия.



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