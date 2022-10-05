«Дискриминация за триллионы»: Европа рискует остаться без российской нефти из-за потолка цен
Послы стран Евросоюза согласовали ограничение цен на российскую нефть в рамках нового пакета санкций. Эксперты отмечают, что Китай и Индия никак не отреагируют на это решение, что ударит лишь по самой Европе.
Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет антироссийских санкций в ответ на проведение референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По данным Politico, в новый пакет войдет ограничение цен на российскую нефть.
Ожидается, что окончательно документ примут уже сегодня.
Источники сообщили, что разработана правовая возможность устанавливать потолок цен на нефть из России, при этом точный ценовой предел пока установлен не был, это может быть сделано в течение ближайших недель.
Также сообщается, что Евросоюз сделает уступки для Мальты, Греции и Кипра, которые возражали против потолка цен, так как их танкеры перевозят большую часть российской нефти.
При этом Венгрия в результате переговоров в совете постпредов стран Европейского союза добилась того, что потолок цен не распространится на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, сообщил в соцсетях министр иностранных дел страны Петер Сийярто.
На фоне вновь вспыхнувших обсуждений потолка цен на нефть из России эксперты делают прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации на рынке. Так, директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов в беседе с НСН отметил, что каждая страна может обозначить цену, которая она готова потратить на ресурсы, при этом каждый поставщик оставляет за собой право не продавать товар.
«Европейские страны могут организовать картель потребителей, попытаться сформировать монопсонию, однако они не единственные потребители этого ресурса. Многое будет зависеть от того, удастся ли нам договориться с альтернативными покупателями. Последствия принятия этого решения зависят не от одной стороны. Важно также понимать, будут ли эти ограничения установлены только по российской нефти или от всех поставщиков. Каждая страна вправе ограничивать цену, которую она готова заплатить ресурс, но надо понимать последствия такого решения», — подчеркнул экономист.
Некипелов считает, что Россия в любом случае попытается диверсифицировать рынки сбыта, а дальнейшая торговля с Евросоюзом будет зависеть от предельной цены, которую предложат европейцы.
Будет она выше рыночной цены, что вряд ли, — почему бы и нет. Будет меньше рынка, что вероятнее всего, — будем смотреть на способности переключиться на другие рынки, это зависит от нашей реакции под воздействием не только экономических причин, но и политических тоже. Как мы понимаем, применяются некие нестандартные меры. Если они не будут распространены на другие страны, то это можно назвать дискриминацией в отношении России», — отметил аналитик.
Собеседник НСН затруднился обозначать финансовые и экономические потери России и Европы, заметив, что любое перенаправление поставок сопряжено с разного рода издержками, в том числе, логистического характера.
При этом в консалтинговой компании «Яков и партнеры» (экс-подразделение McKinsey в России) подсчитали, что на борьбу с энергокризисом Евросоюз может потратить более €1 трлн, речь идет о расходах на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры.
Согласно исследованию, в результате сокращения поставок газа из России в ЕС и роста цен на энергоносители в ЕС остановили около 70% мощностей по производству азотных удобрений, выплавка алюминия сократилась на 25%, стали — на 5%. Аналитики предрекают, что экономическая ситуация в Европе может ухудшиться после введения «потолка» на нефть из России.
На фоне этого Белый дом перед намеченным на 5 октября заседанием ОПЕК+ пытается отговорить участников организации от решения понизить объем производства сырой нефти, сообщает CNN со ссылкой на источники в американском правительстве.
По данным телеканала, за последние несколько дней высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений администрации президента Джо Байдена вовлечены в лоббирование со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти.
Отмечается, что угроза сокращения добычи нефти рассматривается как «тотальная катастрофа» и «вражеский акт». По некоторым данным, настроения в Белом доме характеризуются как «панические».
При этом еще в конце августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что установление предельной цены на нефть из России является самым эффективным способом ограничения доходов Москвы. Жан-Пьер напомнила, что США и их союзники уже приняли ряд мер, направленных на снижение импорта российской нефти, однако Москва «продолжает пытаться искать новые рынки» сбыта.
По данным источников Forbes, крупные покупатели нефти, в числе которых Китай и Индия, по всей видимости, проигнорируют ограничение или уклонятся от него. Ценовой потолок спровоцирует существенные перебои в поставках российского топлива, что приведет к новому скачку цен. Это позволит Москве сохранит высокие доходы от продажи энергоносителя, а мировая экономика «будет наказана».
Российская же сторона грозит коллапсом на рынке в случае принятия меры, а также предупреждает, что будет продавать нефть только на выгодных для себя условиях.
Владимир Путин недавно заявил, что Россия просто не будет поставлять газ и нефть тем странам, которые решат ввести потолок цен на российское сырье. По его словам, при реализации желания европейских стран ограничить цены на поставляемые РФ нефть и газ цены на сырье повысятся.
Ранее он также говорил о том, что предложения установить потолок цен на российскую нефть являются «завиральными». Глава государства указал, что западные страны наступают «на те же самые грабли», что и с российским газом.
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