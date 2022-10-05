«Дискриминация за триллионы»: Европа рискует остаться без российской нефти из-за потолка цен

Послы стран Евросоюза согласовали восьмой пакет антироссийских санкций в ответ на проведение референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По данным Politico, в новый пакет войдет ограничение цен на российскую нефть.

Ожидается, что окончательно документ примут уже сегодня.

Источники сообщили, что разработана правовая возможность устанавливать потолок цен на нефть из России, при этом точный ценовой предел пока установлен не был, это может быть сделано в течение ближайших недель.

Также сообщается, что Евросоюз сделает уступки для Мальты, Греции и Кипра, которые возражали против потолка цен, так как их танкеры перевозят большую часть российской нефти.

При этом Венгрия в результате переговоров в совете постпредов стран Европейского союза добилась того, что потолок цен не распространится на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, сообщил в соцсетях министр иностранных дел страны Петер Сийярто.