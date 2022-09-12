«Будут искать выгоду»: Аналитик энергорынка о планах Индонезии покупать российскую нефть
Между Западом и Россией Индонезия выбирает себя, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Индонезия займёт выжидательную позицию, выбирая наиболее выгодный вариант для себя при покупке нефти. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Ранее президент Индонезии не исключил, что страна закупит российскую нефть для сдерживания роста цен на энергоносители. По данным СМИ, Россия предложила в августе скидку на нефть до 30% для азиатских стран по долгосрочным контрактам, при этом США призывают Индонезию согласиться ввести потолок цен на нефть из России. По мнению Юшкова, сейчас Индонезия занимается поиском максимальной выгоды для себя.
«Индонезия пытается прощупать почву, понять, какую скидку Россия готова предоставить для того, чтобы страна приобретала её нефть и не присоединялась к санкциям в виде потолка цены. Индонезия будет покупать российскую нефть до декабря . Потолок цены вводится в применение 5 декабря. К этой дате власти Индонезии займут выжидательную позицию, посмотрят, сколько государств не присоединились к санкциям, будут ли США, G7 вводить какие-то санкции против компаний из таких стран или нет, оценят и сам потолок цены. Индонезия — всё-таки чуть менее самостоятельная и влиятельная страна, чем Китай или Индия», — сказал Юшков.
Также собеседник НСН отметил, что российский нефтяной рынок будет нацелен на страны Азии.
«Безусловно, российская нефть уйдёт на азиатские рынки. Однако полагаю, что будет некий переходный период, когда некоторые компании предпочтут притормозить закупку нефти, чтобы посмотреть, как будут действовать наиболее крупные игроки — Китай и Индия, насколько массовой будет покупка российской нефти не по потолку цены и что предпримет Россия в качестве ответного шага, остановит поставки в страны, присоединившиеся к потолку цены, или нет. Повторюсь, риторика властей Индонезии вполне объяснима, они пытаются получить наибольшую выгоду для себя», — подчеркнул он.
Также аналитик выразил уверенность, что России удастся компенсировать потери за счёт переориентации на азиатские рынки.
«Мы не ведёмся ни на какие заявления ни со стороны Индии, ни со стороны Китая о готовности присоединиться к антироссийским санкциям. В случае невозможности реализовать должного количества объёмов нефти на азиатских рынках российские власти вынуждены будут сократить экспорт, что приведёт к существенному росту цены на нефть. Соответственно, каждый баррель экспортированной нефти будет продаваться дороже. За счёт этого мы сможем компенсировать снижение объёма. Подобное явление уже наблюдалось в марте-мае, когда европейские и западные компании стали отказываться от российской нефти, Россия стала перенаправлять её в Азию, но не успела законтрактовать. Поэтому пришлось сократить экспорт по объёмам, и в итоге российские компании получили примерно столько же, сколько в нормальный период экспорта», — резюмировал Юшков.
Ранее Москва ответила зарубежным партнёрам на желание ввести лимит цен на газ и нефть. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,1 млн+46 488 / сут.
Умерли
385 тыс.+81 / сут.
Выздоровели
19,1 млн+35 660 / сут.
- Патрушев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты
- Путин заявил, что почти 234 тысячи работников в РФ находятся в простое
- Глава МАГАТЭ обсуждает с РФ и Украиной создание охранной зоны вокруг ЗАЭС
- Кадыров пообещал украинским военным «интересный сюрприз»
- В Харькове отключены свет и электричество, встало метро. Видео
- Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации
- Общественники призвали засудить «Шнура-хайпожора» и «отправить на фронт»
- Собчак прокомментировала проверку полицией одного из её каналов
- Ракова: продлить выписанный рецепт и узнать об итогах онкоконсилиума теперь можно дистанционно
- Минобороны РФ объявило о ликвидации склада ВСУ с 45 тыс. тонн боеприпасов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru