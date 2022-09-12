«Будут искать выгоду»: Аналитик энергорынка о планах Индонезии покупать российскую нефть

Ранее президент Индонезии не исключил, что страна закупит российскую нефть для сдерживания роста цен на энергоносители. По данным СМИ, Россия предложила в августе скидку на нефть до 30% для азиатских стран по долгосрочным контрактам, при этом США призывают Индонезию согласиться ввести потолок цен на нефть из России. По мнению Юшкова, сейчас Индонезия занимается поиском максимальной выгоды для себя.

«Индонезия пытается прощупать почву, понять, какую скидку Россия готова предоставить для того, чтобы страна приобретала её нефть и не присоединялась к санкциям в виде потолка цены. Индонезия будет покупать российскую нефть до декабря . Потолок цены вводится в применение 5 декабря. К этой дате власти Индонезии займут выжидательную позицию, посмотрят, сколько государств не присоединились к санкциям, будут ли США, G7 вводить какие-то санкции против компаний из таких стран или нет, оценят и сам потолок цены. Индонезия — всё-таки чуть менее самостоятельная и влиятельная страна, чем Китай или Индия», — сказал Юшков.

Также собеседник НСН отметил, что российский нефтяной рынок будет нацелен на страны Азии.

«Безусловно, российская нефть уйдёт на азиатские рынки. Однако полагаю, что будет некий переходный период, когда некоторые компании предпочтут притормозить закупку нефти, чтобы посмотреть, как будут действовать наиболее крупные игроки — Китай и Индия, насколько массовой будет покупка российской нефти не по потолку цены и что предпримет Россия в качестве ответного шага, остановит поставки в страны, присоединившиеся к потолку цены, или нет. Повторюсь, риторика властей Индонезии вполне объяснима, они пытаются получить наибольшую выгоду для себя», — подчеркнул он.

Также аналитик выразил уверенность, что России удастся компенсировать потери за счёт переориентации на азиатские рынки.

«Мы не ведёмся ни на какие заявления ни со стороны Индии, ни со стороны Китая о готовности присоединиться к антироссийским санкциям. В случае невозможности реализовать должного количества объёмов нефти на азиатских рынках российские власти вынуждены будут сократить экспорт, что приведёт к существенному росту цены на нефть. Соответственно, каждый баррель экспортированной нефти будет продаваться дороже. За счёт этого мы сможем компенсировать снижение объёма. Подобное явление уже наблюдалось в марте-мае, когда европейские и западные компании стали отказываться от российской нефти, Россия стала перенаправлять её в Азию, но не успела законтрактовать. Поэтому пришлось сократить экспорт по объёмам, и в итоге российские компании получили примерно столько же, сколько в нормальный период экспорта», — резюмировал Юшков.

Ранее Москва ответила зарубежным партнёрам на желание ввести лимит цен на газ и нефть. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

