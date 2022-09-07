Аналитик Юшков: Заявление США о блокаде российской нефти звучит как блеф
США невыгодно выступать с инициативой по установлению потолка цены на российскую нефть, заявил НСН аналитик Игорь Юшков.
Инициатива США по установлению потолка цены на российскую нефть может обернуться против Америки, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Ранее замглавы Министерства финансов США Адевале Адейемо сообщил, что власти Индии открыты идее ограничить цены на российскую нефть. По словам политика, в Индии обсуждается возможность присоединения к этой инициативе. Юшков убеждён, что подобными заявлениями США пытаются приукрасить действительность.
«Полагаю, что это некий блеф со стороны США, — заявления о якобы попытках договориться с Индией и Китаем, о грядущей всеобщей блокаде российской нефти. Ведь только в этом случае инициатива по установлению потолка цены на российскую нефть может сработать. Если часть покупателей примут эту инициативу, а оставшиеся потребители будут договариваться с Россией и не станут присоединяться к антироссийским санкциям, то история с потолком цены не сработает, поскольку нефтяной рынок переориентируется на более лояльных к России покупателей. Возможно, Индия и Китай рассматривают предложенный США вариант, но аргументы России также представляются достаточно весомыми. В том случае, если Индия и Китай договорится с США и мы не найдём покупателя на российскую нефть, то России придётся сокращать экспорт, что приведёт к резкому росту цены на нефть в мире, до 150-200 долларов за баррель. То есть Индия и Китай в этом случае и скидку на российскую нефть потеряют (равно как и возможность её приобретать вообще), и вынуждены будут покупать нефть у других стран по заоблачным ценам», — сказал Юшков.
Кроме того, Юшков отметил, что обсуждения инициативы США проходят в рамках саммита G7, неформальной организации, неуполномоченной ни принимать санкции, ни устанавливать правила игры.
По мнению аналитика, задача России — чётко обозначить свою позицию в диалоге с западными партнёрами.
«Российское руководство, безусловно, право в том, что высказывается в столь жёсткой риторике, поскольку России необходимо качнуть эти весы в свою сторону. Когда США вводили санкции против России в марте-апреле, мы не успевали переориентироваться на азиатские страны и сокращали экспорт, что привело к росту цен до 120 долларов за баррель. Сейчас США призывает если и покупать российскую нефть, то за бесценок. Цель России — показать бесполезность давления на потенциальных приобретателей отечественной нефти. Потому что в противном случае мы вынуждены будем пойти на сокращение экспорта, и инициатива ограничить цену на российскую нефть обернётся против тех стран, которые её выдвинули», — подчеркнул Юшков.
Также Юшков заявил, что Китай и Индия между предложениями США и России выберет свои национальные интересы.
«Полагаю, что заявления этих стран будут весьма осторожными. Они наверняка будут говорить, что рассматривают инициативу США, оценивают риски и возможности. Они не готовы резко сказать «нет» Америке, каждая страна будет пытаться выторговать максимальную выгоду для себя», — резюмировал Юшков.
Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия оценит предложение о лимите цен на нефть из России.
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