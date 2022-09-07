Аналитик Юшков: Заявление США о блокаде российской нефти звучит как блеф

«Полагаю, что это некий блеф со стороны США, — заявления о якобы попытках договориться с Индией и Китаем, о грядущей всеобщей блокаде российской нефти. Ведь только в этом случае инициатива по установлению потолка цены на российскую нефть может сработать. Если часть покупателей примут эту инициативу, а оставшиеся потребители будут договариваться с Россией и не станут присоединяться к антироссийским санкциям, то история с потолком цены не сработает, поскольку нефтяной рынок переориентируется на более лояльных к России покупателей. Возможно, Индия и Китай рассматривают предложенный США вариант, но аргументы России также представляются достаточно весомыми. В том случае, если Индия и Китай договорится с США и мы не найдём покупателя на российскую нефть, то России придётся сокращать экспорт, что приведёт к резкому росту цены на нефть в мире, до 150-200 долларов за баррель. То есть Индия и Китай в этом случае и скидку на российскую нефть потеряют (равно как и возможность её приобретать вообще), и вынуждены будут покупать нефть у других стран по заоблачным ценам», — сказал Юшков.

Кроме того, Юшков отметил, что обсуждения инициативы США проходят в рамках саммита G7, неформальной организации, неуполномоченной ни принимать санкции, ни устанавливать правила игры.

По мнению аналитика, задача России — чётко обозначить свою позицию в диалоге с западными партнёрами.

«Российское руководство, безусловно, право в том, что высказывается в столь жёсткой риторике, поскольку России необходимо качнуть эти весы в свою сторону. Когда США вводили санкции против России в марте-апреле, мы не успевали переориентироваться на азиатские страны и сокращали экспорт, что привело к росту цен до 120 долларов за баррель. Сейчас США призывает если и покупать российскую нефть, то за бесценок. Цель России — показать бесполезность давления на потенциальных приобретателей отечественной нефти. Потому что в противном случае мы вынуждены будем пойти на сокращение экспорта, и инициатива ограничить цену на российскую нефть обернётся против тех стран, которые её выдвинули», — подчеркнул Юшков.

Также Юшков заявил, что Китай и Индия между предложениями США и России выберет свои национальные интересы.

«Полагаю, что заявления этих стран будут весьма осторожными. Они наверняка будут говорить, что рассматривают инициативу США, оценивают риски и возможности. Они не готовы резко сказать «нет» Америке, каждая страна будет пытаться выторговать максимальную выгоду для себя», — резюмировал Юшков.

Ранее министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что Индия оценит предложение о лимите цен на нефть из России.



