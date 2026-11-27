По его словам, нейросеть позволила добавить несколько сотен операторских постов для приема звонков. «Человек, в принципе, даже может не понять, что с ним разговаривает машина», - указал пресс-секретарь президента РФ. При этом машина помогает человеку сформулировать его мысль. ИИ также осуществляет маршрутизацию обращений.

27 ноября стартовал сбор обращений на «прямую линию». Программа состоится 10 декабря в 12.00 по московскому времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

