Песков: Расширился функционал ИИ при подготовке «прямой линии» с Путиным
Функционал искусственного интеллекта при подготовке «прямой линии» президента России Владимира Путина расширился, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Песова.
По его словам, нейросеть позволила добавить несколько сотен операторских постов для приема звонков. «Человек, в принципе, даже может не понять, что с ним разговаривает машина», - указал пресс-секретарь президента РФ. При этом машина помогает человеку сформулировать его мысль. ИИ также осуществляет маршрутизацию обращений.
27 ноября стартовал сбор обращений на «прямую линию». Программа состоится 10 декабря в 12.00 по московскому времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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