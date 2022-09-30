СМИ: ценовой потолок на российскую нефть станет смертельным для Запада
«Завершающий смертельный удар» грозит Западу из-за введения ограничений на стоимость энергоресурсов России, сообщает Forbes.
Страны G7 считают, что нашли «хитрый способ» присутствия на рынке российской нефти по более низкой цене. По данным издания, план несет множество рисков, так как политики не могут понять механизмы работы энергетических рынков.
Крупные покупатели, в числе которых Китай и Индия, по всей видимости, проигнорируют ограничение или уклонятся от него. Ценовой потолок спровоцирует существенные перебои в поставках российского топлива, что приведет к новому скачку цен. Это позволит Москве сохранит высокие доходы от продажи энергоносителя, а мировая экономика «будет наказана».
В США заявили, что процесс установления предела стоимости на российскую нефть уже начался, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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