«Хитрые схемы»: Индия постарается обойти санкции Запада ради энергоресурсов России

Нью-Дели может попасть под вторичные санкции Запада из-за сотрудничества с Россией, но индийцы готовы пойти на хитрые схемы из-за нефти, газа и леса, сказал НСН индолог Сергей Лунев.

Индия может оказаться под вторичными санкциями Запада за сотрудничество с Россией, но индийцы готовы к хитрым схемам, потому что у них вызывают интерес нефть, газ и лес. Взамен они могут нарастить поставки лекарств в Россию, заявил профессор кафедры востоковедения МГИМО, индолог Сергей Лунев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Ранее посол России в Индии Денис Алипов рассказал, что индийцы изучают возможность расширения поставок на отечественный рынок лекарств, сельхозпродукции, электроники и автокомпонентов. Прорабатываются перспективы развития инвестиционного сотрудничества в разработке углеводородных месторождений, алмазно-бриллиантовом комплексе. Лунев считает, что индийцев не испугают возможные вторичные санкции Запада и они найдут хитрые схемы для сотрудничества с Россией.

«Определенный риск для сотрудничества с Россией у Индии есть. Даже Китай, который нас активно хвалит, по многим позициям не поставляет товар, либо поставляет, но в небольшом количестве. Индия тоже будет избегать проблем, но индийцы готовы идти на хитрые схемы. Закупки нефти, к примеру, увеличили в 50 раз. Их также интересует российский газ, лес. В расчетах они готовы перейти на национальные валюты», - сказал Лунев.

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Собеседник «Радиоточки НСН» отмечает, что Индия может нарастить поставки в России лекарств, а также вакцин.

«Индия – одна из мировых лидеров по производству лекарств, также лидер в биотехнологиях. У нее первое место в мире по производству вакцин. Они производили «Спутник V» больше, чем мы сами. Что касается информационных технологий, то Индия работает в низкой нише, но надо учитывать, что они занимают одно из лидирующих мест в мире по экспорту программного обеспечения. Перспектив много, в том числе по линии инвестиций в российскую экономику», - считает Лунев.

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Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк рассказал НСН, что в Индии делают большое количестве дженериков.

«Индия поставляет большое количество лекарств в Россию, там есть современные заводы, и многие крупные фармкомпании представлены на нашем рынке. Список действительно может быть расширен, потому что они производят большое количество дженериков, а также дженерики оригинальных препаратов», - отметил Шуляк.

Ранее СМИ сообщали, что компании Индии при покупке российских энергоносителей отказались от расчетов в долларах США.

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ФОТО: РИА Новости
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