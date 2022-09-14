«Хитрые схемы»: Индия постарается обойти санкции Запада ради энергоресурсов России

Ранее посол России в Индии Денис Алипов рассказал, что индийцы изучают возможность расширения поставок на отечественный рынок лекарств, сельхозпродукции, электроники и автокомпонентов. Прорабатываются перспективы развития инвестиционного сотрудничества в разработке углеводородных месторождений, алмазно-бриллиантовом комплексе. Лунев считает, что индийцев не испугают возможные вторичные санкции Запада и они найдут хитрые схемы для сотрудничества с Россией.

«Определенный риск для сотрудничества с Россией у Индии есть. Даже Китай, который нас активно хвалит, по многим позициям не поставляет товар, либо поставляет, но в небольшом количестве. Индия тоже будет избегать проблем, но индийцы готовы идти на хитрые схемы. Закупки нефти, к примеру, увеличили в 50 раз. Их также интересует российский газ, лес. В расчетах они готовы перейти на национальные валюты», - сказал Лунев.