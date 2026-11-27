По его словам, это даст школьникам по всей стране равные условия и необходимое время, чтобы настроиться на предстоящие итоговые экзамены. Соответствующие рекомендации ведомство направило во все регионы. В программу последних звонков предложено включить церемонии поднятия российского флага и исполнения гимна. Поставлена задача строгого соблюдения всех требований комплексной безопасности.

Ранее Кравцов заявил, что отказ от домашних заданий нарушит всю систему обучения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

