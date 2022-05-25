Вашингтон заблокировал способность Москвы платить по госдолгу

Речь идет о лицензии, исключавшей из санкций против Москвы выплаты по обслуживанию части суверенного долга России. Срок ее действия изначально был установлен до 25 мая, при этом существовала возможность его продления.

Ранее ряд чиновников американского казначейства заявили, что если дать РФ возможность выплачивать государственный долг, то это приведет к «опустошению казны» и перенаправлению ресурсов, которые могли бы быть выделены для спецоперации на Украине.

