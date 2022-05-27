В Белом доме оценили последствия «дефолта» в России

По её словам, Вашингтон ожидает, что РФ прекратит выплату процентов и займов по государственным бондам, что в итоге приведет к дефолту. Но для мировой экономики это пройдет практически незаметно.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объявление технического дефолта никак не повлияет на российскую экономику. «Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдём такую форму», — подчеркнул министр.

