В Белом доме оценили последствия «дефолта» в России
Россия уже находится в состоянии экономической изоляции, поэтому при наступлении дефолта, который в США пророчат Москве, мировая экономика понесет минимальные последствия, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По её словам, Вашингтон ожидает, что РФ прекратит выплату процентов и займов по государственным бондам, что в итоге приведет к дефолту. Но для мировой экономики это пройдет практически незаметно.
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что объявление технического дефолта никак не повлияет на российскую экономику. «Мы будем пытаться рассчитаться по нашим обязательствам. И найдём такую форму», — подчеркнул министр.
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