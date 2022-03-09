«Синоним всего плохого»?: Экономист развеял страхи россиян из-за возможного «дефолта»

Дефолт не затронет сбережения россиян, уверен экономист, однако дальнейшее ослабление российской валюты будет неизбежным.

«К этому вклады и сбережения россиян не имеют никакого отношения. Слово «дефолт» россияне воспринимают как синоним всего вообще всего самого плохого, в то время как дефолт имеет очень узкое значение. Вот, например, вы у меня пять раз подряд заняли по сто рублей, и вот по одному из этих займов вы отдаете не рублями, а фантиками, и на счет, до которого не дотянуться. По всем остальным обязательствам дефолта пока нет, у Пети Иванова вы могли занимать отдельно деньги. Петя Иванов – это внутренний кредитор, а я – это ваш внешний кредитор, если уж совсем по-простому. Дефолт – это не обязательно отказ платить по всем внешним обязательствам. Но это будет давить на курс рубля, который продолжить обесцениваться и дальше», - отметил Ракша.

При этом риски деноминации и полного обесценивания национальной валюты в России экономист оценил как низкие.

«Нам еще далеко до ситуации, когда нули не помещаются на купюрах. Не надо беспокоиться о деноминации, потому что есть еще масса других рисков. Каждый будет решать сам, насколько деньги ему нужны прямо сейчас. Тут однозначных советов быть не может. Инфляция будет высокой – это очевидно. То, что деньги будут лежать на счете в рублях и будут обесцениваться – это понятно. А вот то, что касается инвестиций в холодильники, телевизоры и автомобили – это нужно решать индивидуально», - сказал экономист.

Россияне могут столкнуться с ухудшением уровня жизни в ближайшее время, однако ради будущего своих детей они должны «затянуть пояса», отметила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

