«Синоним всего плохого»?: Экономист развеял страхи россиян из-за возможного «дефолта»
Ситуация с зарубежными кредиторами в России похожа не на дефолт конца XX века, а на отказ большевиков выплачивать царские долги в 1921-м году, уверен экономист Денис Ракша.
Дефолт по валютным обязательствам не является синонимом всего плохого, что есть в экономике, заявил в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экономист Денис Ракша.
Международное рейтинговое агентство Fitch ранее понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте до «C», передает пресс-служба организации.
«Все это не имеет никакого значения, потому что понижение рейтинга значит только одно: любой иностранный инвестор России денег в долг не даст. После того, как Россия отказалась отдавать деньги в валюте, Россия превратилась в ненадежного заемщика. Теперь, глядя на этот рейтинг, любой иностранный кредитор будет думать, стоит ли ему давать денег в долг России или нет. И даже несмотря на высокую стоимость заимствования он, вероятно, будет принимать решение, что не стоит так рисковать. Это будет похоже на ситуацию в 1921 году, когда молодая советская Россия отказалась платить по царским обязательствам. Во время Первой мировой войны царская власть брала в долг по таким же евробондам, потом к власти пришли большевики и сказали, что это грязные деньги, и они платить по этим долгам не будут. Были суды, и в конечном итоге по этим долгам расплачивалась РФ после 1991 года. Взыскания обращались на активы и имущества Советского Союза. Так будет и сейчас: кредиторы будут подавать в суды, они будут обращать взыскания на, например, замороженную часть золотовалютных резервов Центрального банка, и не исключено, что из этих самых замороженных резервов будет выплачиваться – ну это я уже так фантазирую. То, что РФ предложила кредиторам принимать [долги] в рублях на счет здесь, внутри России, это фактически дефолт по вот этим обязательствам», - объяснил Ракша.
«Европа без электричества, Россия без доходов»: Аналитик предостерег от взаимных санкций на энергоносители
Дефолт не затронет сбережения россиян, уверен экономист, однако дальнейшее ослабление российской валюты будет неизбежным.
«К этому вклады и сбережения россиян не имеют никакого отношения. Слово «дефолт» россияне воспринимают как синоним всего вообще всего самого плохого, в то время как дефолт имеет очень узкое значение. Вот, например, вы у меня пять раз подряд заняли по сто рублей, и вот по одному из этих займов вы отдаете не рублями, а фантиками, и на счет, до которого не дотянуться. По всем остальным обязательствам дефолта пока нет, у Пети Иванова вы могли занимать отдельно деньги. Петя Иванов – это внутренний кредитор, а я – это ваш внешний кредитор, если уж совсем по-простому. Дефолт – это не обязательно отказ платить по всем внешним обязательствам. Но это будет давить на курс рубля, который продолжить обесцениваться и дальше», - отметил Ракша.
При этом риски деноминации и полного обесценивания национальной валюты в России экономист оценил как низкие.
«Нам еще далеко до ситуации, когда нули не помещаются на купюрах. Не надо беспокоиться о деноминации, потому что есть еще масса других рисков. Каждый будет решать сам, насколько деньги ему нужны прямо сейчас. Тут однозначных советов быть не может. Инфляция будет высокой – это очевидно. То, что деньги будут лежать на счете в рублях и будут обесцениваться – это понятно. А вот то, что касается инвестиций в холодильники, телевизоры и автомобили – это нужно решать индивидуально», - сказал экономист.
Россияне могут столкнуться с ухудшением уровня жизни в ближайшее время, однако ради будущего своих детей они должны «затянуть пояса», отметила завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,1 млн+66 576 / сут.
Умерли
358 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
14,8 млн+112 тыс. / сут.
- В Минобороны РФ рассказали о взятых под контроль украинских территориях
- «К сожалению»: Минобороны РФ рассказало о срочниках на Украине
- Хинштейн анонсировал поправки о регулировании цен на ряд товаров и услуг
- Премьер-министр Канады обсудил с Шольцем поставки канадской нефти в Германию
- Мизулина назвала сумму, которую ежедневно тратят на фейки о России
- Глава РПЛ Хачатурянц нашелся за пределами России
- Стали известны причины дефицита инсулина в России
- Air Astana приостановила полеты в ряд городов России
- Japan Airlines отменил мартовские рейсы между Токио и Москвой
- Реми Кабелла покинул ФК «Краснодар»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru