Валютный долг РФ будет выплачиваться в рублях

Схема будет аналогичной с механизмом оплаты российского газа — с открытием рублевого счета.

Бенифициарами этого счета будут держатели еврооблигаций. Индексация рублевых выплат будет производиться в соответствии с курсом рубля на внутреннем валютном рынком России.

