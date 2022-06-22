Валютный долг РФ будет выплачиваться в рублях

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит новый временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу России. Оплата будет производиться в рублях.

Новак заявил, что большинство европейских клиентов покупают российский газ за рубли

Схема будет аналогичной с механизмом оплаты российского газа — с открытием рублевого счета.

Бенифициарами этого счета будут держатели еврооблигаций. Индексация рублевых выплат будет производиться в соответствии с курсом рубля на внутреннем валютном рынком России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинГосдолгРубль
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